Футболист «Зенита» Ерохин: «Если Дедом Морозом с бородой буду я, для сына это уже не прокатит»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в канун Нового года рассказал «Матч ТВ» о семейных традициях, связанных с Дедом Морозом. Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах. — Считается, что у мужчины есть три новогодние стадии: сначала он верит в Деда Мороза, потом не верит, затем он сам Дед Мороз. Вы уже все три прошли? — Да. Но для сына Новый год — это всё еще волшебство. Несмотря на то, что он довольно скептически относится к Деду Морозу. Федя верит, что чудеса в этот праздник случаются. Но у каждого Деда Мороза проверяет бороду — настоящая она или нет (смеется). Если всё хорошо, к нему сразу более доверительное отношение. Нам, в свою очередь, надо тщательно подходить к выбору новогоднего волшебника. Если им буду я, с бородой, то это уже не прокатит (улыбается). Но письмо Деду Морозу от сына с какими то пожеланиями — это всё есть. — Сложно выполнять то, что у Деда Мороза просит сын? — Пока нет. Но у Феди часть письма — это всегда пожелание, чтобы папа с мамой, бабушки и дедушки были здоровы. И только потом может что то себе попросить. Как правило, игрушку или что то такое. — Сыну шесть лет. Уже сам пишет? — Как может, да. — Несмотря на пожелания Деду Морозу, сами ему сюрпризы устраиваете? — Всегда хочется удивить ребенка, порадовать его, увидеть блеск в глазах, когда он по настоящему счастлив. Как это бывает только в детстве. Поэтому какие то мелкие приятности, конечно, придумываем. И вообще, этот праздник стараемся сделать максимально волшебным, чтобы чувствовалось — в Новый год могут случаться чудеса. — С чем у вас в первую очередь ассоциируется Новый год? — Это семейный, больше, наверное, детский праздник. Приятно, когда видишь в глазах детей счастье от происходящего вокруг них волшебства. Очень душевный праздник, приносящий много положительных эмоций, — заявил Ерохин «Матч ТВ». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.