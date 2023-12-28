В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда и госпитализировали

В Тамбовской области десять детей, которые путешествовали на поезде из Москвы в Симферополь, были сняты с поезда и отправлены в больницу из-за симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и повышенной температуры. Инцидент произошел с организованной группой, следующей на поезде "Таврия". Об этом пишет ТАСС. По информации, поступившей от Юго-Восточной железной дороги, вечером 27 декабря несколько детей из группы почувствовали серьезное недомогание. После прибытия на станцию Мичуринск-Уральский в Тамбовской области в 23:16 мск к детям прибыли медики и представители Роспотребнадзора. После осмотра всей группы, состоящей из 250 детей и 45 сопровождающих лиц, было принято решение отправить 10 детей для дополнительного обследования в Тамбовскую детскую клиническую больницу. У остальных участников группы не было выявлено симптомов ОРВИ, поэтому им было разрешено продолжить путешествие с медицинским сопровождением. Как говорится в сообщении, начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции на другие вагоны. Несколько дней назад грипп А подтвердился у 55 детей, которые находились в поезде Тюмень — Адлер, еще у 34 были зафиксированы признаки ОРВИ. Дети возвращались из Сибири, где отдыхали в детском лагере. 21 декабря группу из 125 человек сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратовской области и отправили в инфекционную больницу из-за повышенной температуры у 30 несовершеннолетних. Одного ребенка - 12-летнюю девочку - врачам спасти не удалось.