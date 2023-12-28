В Казахстане два младенца умерли от кори

АСТАНА, 28 декабря. /ТАСС/. Заболевание корью спровоцировало смерть двух детей в возрасте до одного года в Казахстане. Об этом сообщила журналистам вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.

"Зарегистрировано два летальных случая - это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть дети, не достигшие возраста вакцинации. Один из детей родился недоношенным, своих патологий было много, и тут наложилась корь", - сказала она.