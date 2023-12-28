В Казахстане два младенца умерли от кори

АСТАНА, 28 декабря. /ТАСС/. Заболевание корью спровоцировало смерть двух детей в возрасте до одного года в Казахстане. Об этом сообщила журналистам вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.
"Зарегистрировано два летальных случая - это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть дети, не достигшие возраста вакцинации. Один из детей родился недоношенным, своих патологий было много, и тут наложилась корь", - сказала она.
Говоря о росте заболеваемости корью в стране, Есмагамбетова пояснила, что любое инфекционное заболевание характеризуется своей цикличностью. "Для кори цикличность - это примерно 5-7 лет. Последняя вспышка заболеваемости у нас отмечалась в 2019 году, также проводилась массовая иммунизация населения. Сейчас у нас 65% заболевших - это дети до пяти лет, поэтому именно данная возрастная категория была выбрана для проведения дополнительной массовой иммунизации", - отметила главный санитарный врач.