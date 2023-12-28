Педагог посоветовала родителям честно говорить с детьми о существовании Деда Мороза

Родителям стоит честно говорить с детьми о Деде Морозе, когда ребенок начинает сомневаться и приходит к ним с вопросами, уверена руководитель отдела программ развития подростков Maximum Education Наталья Евсеева, пишет "Газета.ру". По ее словам, данный персонаж является частью праздника, а для детей он символизирует весь Новый год. Однако дети рано или поздно понимают и узнают правду о зимнем волшебнике. По ее словам, рассекречивание Деда Мороза происходит примерно к 10 годам. "Как отмечают многие психологи, до семи лет ребенок живет в мире фантазий, в которых для него выдуманные персонажи, такие как Баба-яга, Дед Мороз или Снегурочка, являются такими же реальными персонажами, как сосед на лестничной клетке", – объясняет она. Подчеркивается, что эксперты не видят ничего плохого в том, что для ребенка создается образ праздника при помощи фантастического персонажа. Кроме того, фигура Деда Мороза не несет за собой негатив, а наоборот – несет добрые ценности, уверена Евсеева. В момент разговора с ребенком, когда тот уже начинает подозревать, родителям очень важно вместе порассуждать на эту тему, подчеркнула она. На понятном языке детям нужно объяснить, почему родители говорили про существование Деда Мороза. "Нужно понимать, что для ребенка это будет сильное переживание и разочарование", – напомнила педагог. Однако, по ее словам, дети должны понять, что образ волшебного персонажа создается специально для них, чтобы создать новогоднюю атмосферу. Ранее стало известно, что в Москве 29 декабря откроются усадьбы Деда Мороза по мотивам мультфильмов "Простоквашино" и "Снежная королева". Тематические площадки появятся в парке Олимпийской деревни, а также в Измайловском парке соответственно. А в ландшафтном парке "Митино" гости смогут увидеть локацию по мотивам произведения "Морозко".