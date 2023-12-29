Две школы на 1800 учеников построят в 2024 году в Новосибирске, детей ждут современные классы и спортплощадки

По данным властей Новосибирска, свои двери новые школы распахнут перед 1 800 школьниками уже в следующем году.

Так, жители Октябрьского района смогут отдать своих детей в будущий лицей №185, который был построен на месте аварийного здания. Проектировщики рассчитали здание на 975 учащихся за одну смену. Предусмотрено зонирование на три части:

Административные корпуса; Начальная школа; Старшая школа с 25-метровым бассейном.

Ленинский район в 2024 году сможет похвастаться школой №221. Объект вмещает 825 учеников. В плане здания есть классы робототехники, слесарные мастерские, студия звукозаписи. На территории учебного заведения построят два спортзала, площадки для игры в футбол и баскетбол.