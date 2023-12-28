Юрист предупредила москвичей о новогодних штрафах

Новогодние праздники у многих россиян ассоциируются с елками, шумными гуляньями и фейерверками. Однако стоит учитывать, что веселье одних граждан не должно мешать другим. И тем более создавать какую-либо общественную опасность. Спрашиваем у юриста, за что можно получить штраф в праздничные каникулы в Москве. Атрибуты праздника Празднование Нового года не освобождает граждан от административной и уголовной ответственности. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила юрист Алла Георгиева. По словам эксперта, наиболее распространенным нарушением в новогодние каникулы является шум в неположенное время. В Москве это с 23:00 до 07:00. При первом обращении недовольных граждан за громкую вечеринку могут вынести предупреждение, а за второе наказать штрафом в размере от 1 000 до 2 000 рублей. Для должностных и юридических лиц размер штрафной санкции еще больше. Также нельзя запускать фейерверки и использовать пиротехнику в помещениях, на балконах и лоджиях. То же правило распространяется на пожароопасные объекты и места скопления людей. Для подобных развлечений существуют специальные площадки. Помимо того, запуск фейерверков в ночное время подпадает под нарушение закона о тишине. В Москве за такой проступок горожане рискуют получить штраф от 1 500 до 2 000 рублей. Если при использовании пиротехники кому-то будет причинен ущерб, нарушителя могут привлечь к дополнительной ответственности, а если кто-то пострадал – возбудить уголовное дело. Осторожность следует проявить и любителям живой ели. Не стоит пытаться принести ее из парка или сквера. За самовольную вырубку и выкапывание деревьев и кустарников также предусмотрен штраф. Если за противоправными действиями поймали гражданина, то он будет наказан на сумму от 3 000 до 4 000 рублей. Штраф за алкоголь Отдельным пунктом Георгиева отметила распитие спиртного. Согласно закону, алкоголь нельзя употреблять в общественных местах, в том числе в подъездах, дворах и на детских площадках. За это грозит штраф в размере от 500 до 1 500 рублей. Юрист добавила, что, помимо прочего, употребление алкоголя может приводить к конфликтам и дракам. "Соответственно, возрастает риск телесных повреждений и прочих правонарушений, связанных с личностью и здоровьем граждан", – пояснила эксперт. В связи с этим виновника пьяной драки могут, например, привлечь по административной статье за побои. Такой проступок наказывается штрафом в размере от 5 000 до 30 000 рублей либо арестом на срок до 15 суток. Если был причинен серьезный ущерб здоровью, то могут возбудить уголовное дело. Проследить за детьми Во время празднования Нового года важно не выпускать из поля зрения детей. Если несовершеннолетний ребенок гуляет ночью один, то его родителей могут наказать за неисполнение родительских обязанностей. За это предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 рублей. Если ребенка в возрасте до 16 лет заметят в нетрезвом виде, то родителей также ждет наказание. Взрослых, не доглядевших за детьми, могут оштрафовать на сумму от 1 500 до 2 000 рублей.