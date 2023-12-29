В нижегородской мэрии рассказали, планируют ли поднимать плату за детсады

«Размер этой платы варьируется в зависимости от возраста ребенка и в настоящее время составляет: на детей до 3 лет – 160,43 рублей в день, на детей от 3 до 7 лет – 177,40 рублей в день. В среднем в месяц за ребенка до 3 лет родители платят 3 369,03 рублей, а за детей с 3 до 7 лет – 3 725,40 рублей», - рассказал глава города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что в соответствии с федеральным законодательством, плата с родителей детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей с туберкулезной интоксикацией не взимается. В ряде случаев родители (законные представители) также освобождаются от платы за детсад. Это дети, родители которых проживали на территории ДНР, ЛНР, а теперь живут в РФ, дети мобилизованных или добровольных участников спецоперации, дети военнослужащих, принимающих участие в СВО по контракту, дети сотрудников нацгвардии РФ, находящихся на СВО, и дети погибших участников СВО. Отдельным категориям родителей компенсируется часть платы: на первого ребенка – в размере 20 %, на второго ребенка – в размере 50 %, на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 %. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Саратовской области многодетные семьи освободят от платы за детский сад. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева