Эскалатор в российском торговом центре зажевал ногу пятилетнего мальчика

В торговом центре (ТЦ) «Карнавал» в Екатеринбурге эскалатор зажевал ногу пятилетнего мальчика. Об этом пишет E1.ru.

На кадрах с места происшествия видно, как ногу ребенка пытаются извлечь из устройства. По словам очевидцев, в момент инцидента мальчик находился на эскалаторе один.

По информации портала, в ТЦ вызвали медиков и спасателей. Получил ли ребенок какие-либо травмы, пока неизвестно. Представитель «Карнавала» сообщил изданию, что мальчика пытаются извлечь из эскалатора.

Дополнение: Как сообщил E1.ru руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерия Горелых, ребенка госпитализировали. Предварительно, у мальчика диагностировали закрытый оскольчатый перелом кости правой стопы. По словам представителя регионального МВД, есть вероятность, что пострадавшему придется ампутировать один из пальцев ноги. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы этого избежать. Он добавил, что на месте работает следственно-оперативная группа.