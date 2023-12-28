Педиатр перечислила главные опасности для ребенка зимой

Новогодние каникулы не ограничиваются весельем и вкусной едой. Дети в этот период оказываются перед лицом множества опасностей, грозящих состоянию их здоровья и даже жизни.

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О том, в каких вещах кроется опасность для ребенка в новогодние каникулы, «Комсомольской правде» рассказала педиатр Дарья Маркова.

Переедание и аллергии

Новый год традиционно празднуют за ломящимся от вкусных блюд столом. А детям на праздник часто дарят сладкие подарки. Однако избыток блюд может привести к перееданию, появлению лишнего веса или проблемам с пищеварением. А конфеты и шоколад рискуют стать причиной аллергической реакции.

Травмы от пиротехники

В новогоднюю ночь многие по традиции запускают фейерверки и петарды. Однако неправильное использование этих предметов даже на улице может привести к различного рода неприятностям. В их числе ожоги и травмы глаз. Каждый родитель обязан объяснить ребенку технику безопасного использования пиротехники, независимо от уровня ее серьезности.

Физическая активность зимой

Многие дети зимой катаются на тюбинге и на так называемых ватрушках. Однако это порой приводит к травмам. Перед тем как отправить ребенка кататься с горки, объясните ему, чтобы не скатывался со склонов, находящихся вблизи дороги и деревьев с камнями. Кроме того, проследите за тем, чтобы ребенок был одет по погоде, в противном случае обморожения не избежать

Нарушение режима сна

В период длинных выходных возрастает риск сбить режим сна у ребенка. Чтобы этого не произошло, ограничьте посещение гостей и сидение перед телевизором. Планируйте свой досуг, чередуя активности со спокойным времяпрепровождением.

Вирусные инфекции

В зимние праздники семьи чаще посещают места массового скопления людей. Вместе с тем растет статистика заболеваемости гриппом и ОРВИ. Конечно, это не значит, что нужно отказываться от выхода из дома. Тем не менее не помешает чаще мыть руки и избегать контакта с зараженными людьми.