Беременность в Новый год: 7 правил для будущей мамы

Чтобы беременность протекала комфортно, вовсе не нужно отказывать себе в новогодней вечеринке. Долгожданный праздник наоборот пойдет на пользу, если развлечения будут безопасными и твое настроение улучшится. Мы хотим, чтобы Новый год-2024 прошел удачно, поэтому составили 10 правил для будущих мам.

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1. Не стой у плиты

Салатики, тарелочки, грибочки... А потом что делать? Измотанной женщине в положении вряд ли хватит сил на ночные развлечения, а вкусную еду можно заказать на дом.

2. Не делай генеральную уборку

Беременность – это не шутки, поэтому напрягаться тебе ни к чему, даже если дома бардак. Подключи к процессу домочадцев и просто наблюдай за уборкой. Тогда Новый год-2024 встретишь со спокойной душой.

3. Избегай опасных химических составов

"Клео.ру" уверены: едкой бытовой химии, а также пахучих красок и аэрозолей вблизи тебя не место. Ребенок должен родиться здоровым и крепким, если ты будешь беречь вас обоих.

4. Если устала – спи

Да-да, и у тебя есть для этого аргумент – беременность. Ты не обязана мучить себя, чтобы разгонять тоску заскучавших подруг. Прислушивайся к своему организму, чтобы чувствовать себя хорошо.

5. Наряжайся на Новый год-2024

Округлые формы могут вызывать только гордость, ведь скоро ты подаришь человеку жизнь. В ожидании малыша не стесняйся своих пропорций и надевай самое красивое платье. Сантиметры счастья лишними не бывают!

6. Вызови бьюти-мастера

Стильная укладка, качественный маникюр и макияж – это не роскошь, а подарок себе любимой. Какой Новый год-2024 встретишь, такой и проведешь. Напоминаем: при беременности используй только безопасную косметику, в которой уверена на 100%.

7. Проветривай помещение