Врач Хайкина посоветовала собирать для детей полезные новогодние наборы

Детский эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина посоветовала при самостоятельной сборке сладкого подарка для ребёнка на Новый год учитывать питательную ценность, вкус и безопасность продукции.

Сладкий подарок должен содержать минимум сахара и максимум полезных ингредиентов, отметила она в беседе с газетой «Известия».

«Например, можно включить тёмный шоколад с высоким содержанием какао, орехов, сухофруктов, мёда и злаков», — сказала Хайкина.

По её словам, для детей 3—6 лет подойдёт подарок весом около 150—200 г, для тех, кто постарше, 7—12 лет, — до 250—300 г.

Кроме этого, врач посоветовала учитывать возрастные ограничения и наличие аллергии, а также избегать мелких деталей в подарке, если он предназначен для маленького ребёнка.