Нижегородские родители хотят, чтобы на уроках труда школьников учили готовить

Самыми полезными занятиями на уроках труда нижегородцы назвали кулинарию, столярное дело, рукоделие, мелкий бытовой ремонт и работу с электроинструментом. Опрос провел сервис SuperJob 19—26 декабря.

Обязательные уроки труда вводят в образовательных учреждениях страны с нового учебного года. Наибольшее число родителей младшеклассников и учеников среднего звена считают, что детям было бы полезно научиться готовить (22 и 30% соответственно). Также они полагают, что школьников нужно обучать рукоделию, столярному делу, работе с ручным и электроинструментом.

По мнению 26% родителей с, прежде всего детей обучить базовым навыкам шитья и ремонта одежды. Матери и отцы учащихся в 10-х и 11-х классах также считают, что школьников нужно обучать всем навыкам, необходимым современному человеку в быту, в том числе вождению и автоделу.