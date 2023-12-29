Врач Уварова: Подросткам контроль гинеколога просто необходим

Решение Минздрава РФ о снижении возраста профилактических осмотров девочек врачом-гинекологом с 14 до 13 лет очень актуально. Можно сказать, ожидаемо. Казалось бы, всего-то один год. Но он чрезвычайно важен для сбережения их, девочек, здоровья. В том числе репродуктивного.

© «Российская газета»

Мы сейчас фиксируем и более раннее половое созревание, и более ранний возраст начала половой жизни. И тут один год много значит! В случае, если в развитии девочки что-то идет не так, врач может своевременно оказать помощь, сохранив ее здоровье. Контроль гинеколога просто необходим!

Видео дня

Скажем, у девочки в 13 лет нет молочных желез. Не обращать внимания? Но это уже приличная задержка полового развития, говорящая о том, что что-то идет не так. И это "не так" требует грамотного медицинского вмешательства.

Или. Средний возраст первой менструации во всем мире от 11,8 до 12,4 года. И значит, к 13 годам у большинства девочек есть менструации. А если их нет, то это уже проблема, в которой поможет разобраться только врач!

Кроме того, в этом возрасте бывают задержки менструации более чем на 3 месяца. А это уже сигнал о синдроме поликистозных яичников. Если мы установим, в чем причина нерегулярной менструации, начнем лечить девочку с дисфункцией яичников с этого возраста, то сможем сохранить ее здоровье. И ей с большей вероятностью не нужно будет прибегать к вспомогательным репродуктивным технологиям.

Родители нередко надеются, что появившиеся жалобы с взрослением пройдут и потому не обращаются к врачам-гинекологам для несовершеннолетних. А игнорирование начальных проявлений чревато запоздалой диагностикой.

Между тем, болезненная менструация (дисменорея), когда уже не помогают никакие лекарства, может быть сигналом об эндометриозе. Том самом заболевании, которое ныне - современная женская пандемия. За несколько лет эндометриоз может достичь размеров такого обширного неблагополучия для здоровья. Потому-то даже всего один год столь важен.