Гастроэнтеролог посоветовала не давать холодец детям

Холодец является одним из традиционных новогодних угощений в России, однако есть его можно далеко не всем. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила об опасности блюда для детей до 3 лет и людей с некоторыми заболеваниями.

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«У холодца есть много противопоказаний», – заявила Кашух.

Однозначно это блюдо нельзя давать детям младше трех лет. Дело в том, что в таком возрасте организм ребенка не в состоянии усвоить холодец полностью, поэтому он будет раздражать пищеварительный тракт.

Детям постарше есть холодец можно, если он приготовлен из нежирного мяса. Это может быть угощение из индейки или говядины. Кроме того, отказаться от традиционного новогоднего блюда придется людям, страдающим мочекаменной болезнью, заболеваниями органов ЖКТ и подагрой.

Врач объяснила, что у пациентов с подагрой в организме накапливается значительное количество мочевой кислоты. Холодец препятствует ее выводу вместе с мочой и усугубляет состояние больного. Употреблять калорийный холодец нельзя людям, у которых диагностированы заболевания желчного пузыря, например, холецистит или панкреатит.

Тем же, у кого нет никаких противопоказаний, все равно следует с осторожностью лакомиться этим продуктом. Холодец лучше сочетать с овощами, а вот есть его вместе с жареным мясом или майонезными салатами не нужно, сообщает «Доктор Питер».