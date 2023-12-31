Родителям дали рекомендации по посещению детских мероприятий

В региональном управлении Роспотребнадзора дали несколько простых советов, которые помогут провести каникулы весело и без неприятных последствий.

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Новогодние мероприятия – событие в жизни ребенка. Все родители хотят, чтобы представления принесли детям только положительные эмоции. Чтобы посещение новогоднего спектакля прошло без проблем, специалисты Управления рекомендуют придерживаться правил:

Одежда не должны быть очень теплой, чтобы не было перегрева. Однако и легко одеваться не стоит, учитываю зимний сезон.

Верхнюю одежду нужно оставить в гардеробе. Желательно иметь при себе сменную обувь.

Если на мероприятии будет использоваться новогодний костюм, он должен быть удобным и мягким, не мешать движениям и не закрывать лицо ребенка.

При посещении буфета нужно предварительно вымыть руки.

Тоже самое должно быть проделано и после посещения туалетной комнаты.

Родителям советуют научить ребенка как можно реже касаться руками глаз и носа.

Если ребенок заболел, нужно отказаться от посещения мероприятия.

Во всех культурных учреждениях на входе и в санитарных узлах имеются дезинфицирующие средства для обработки рук. Ими всегда нужно воспользоваться.