Самые вредные сладости в детских новогодних подарках

Врач Екатерина Кашух заявила, что вредными сладостями в детских новогодних подарках являются леденцы, пастила, зефир, мармелад и жвачки. Во всех этих сладостях содержится большое количество сахара. Кроме того, жевательный мармелад содержит много ароматизаторов и красителей, которые могут вызвать аллергию. Об этом в беседе с RT заявила врач Екатерина Кашух.

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Кашух также отнесла к вредным сладостям "шипучки" - карамель со сладким порошком, которая шипит и пузырится во рту. Она содержит лимонную и винную кислоту, которые могут раздражать желудок и кишечник.