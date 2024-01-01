Перечислены самые распространенные детские травмы на зимних каникулах

Хирург пензенской городской детской поликлиники № 6 Светлана Мельникова рассказала, с какими травмами чаще всего сталкиваются врачи в период новогодних каникул и о чем родителям стоит напомнить детям перед выходом на улицу.

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Опасность представляет даже игра в снежки. Хирург подчеркнула: детей надо научить не бросать снежки в голову товарищей и самим беречься от попадания в лицо.

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Часто встречаются травмы у тех, кто по неведомой причине решает лизнуть что-нибудь металлическое.

«Нельзя прикасаться языком к перекладине качелей, горок и притрагиваться мокрыми руками к металлическим конструкциям. Спасать прилипший язык придется с помощью теплой воды. Если же малыш дернется, то кровоточащей раны не избежать!» - отметила Светлана Мельникова.

Нередко дети получают травмы на катке. Это может быть перелом (результат жесткой фиксации стоп в коньках, падения на выпрямленные руки) или порез (один ребенок падает, а другой коньком наезжает ему на кисть). Поэтому важно научиться тормозить и правильно падать (сгруппировавшись, согнув колени, набок), а также подбирать коньки по размеру.

Уметь падать нужно и юным лыжникам - немного вперед и набок, стараясь не приземляться на руки.

Опасным местом является любая горка, если не соблюдать правила безопасности.

«Попытка съехать с горки стоя или лежа на животе вперед головой, спиной по ходу движения или на коленях, как делают это многие школьники, может обернуться тяжелой травмой!» - предупредили в областном минздраве.

Малышу не стоит скатываться с горки на снегокате: у него высокое сиденье и руль, можно перевернуться и сильно травмироваться.

Самую большую опасность представляют тюбинги.

«Совершенно неуправляемая «шина», скорость которой равна скорости горных лыж, не имеет тормозных приспособлений и мгновенно разгоняется на скользкой поверхности, закручиваясь вокруг своей оси. Повернуть и затормозить на ней невозможно, а вот перевернуться, оказаться на проезжей части или врезаться в дерево - запросто! Попадая на кочку, тюбинг может подпрыгнуть, а ребенок вылететь, получив тяжелые травмы головы, грудной клетки и брюшной полости, переломы костей, сотрясение мозга», - подчеркнули в минздраве.