Врач рассказала, сколько сладостей можно есть детям без вреда для здоровья

По словам Кашух, детям можно съедать не больше шести чайных ложек сахара в день, то есть меньше 30 грамм. В 100 граммах конфет около 70 грамм сахара. Выходит, что 2-3 конфеты в день здоровью вряд ли навредят, а вот малышам до двух лет врачи рекомендуют совсем не давать сладостей. При этом, дело не только в количестве конфет, но и в их качестве.