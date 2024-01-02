Врач рассказала, сколько сладостей можно есть детям без вреда для здоровья
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» рассказала, сколько сладостей можно есть детям без вреда для здоровья.
По словам Кашух, детям можно съедать не больше шести чайных ложек сахара в день, то есть меньше 30 грамм. В 100 граммах конфет около 70 грамм сахара. Выходит, что 2-3 конфеты в день здоровью вряд ли навредят, а вот малышам до двух лет врачи рекомендуют совсем не давать сладостей. При этом, дело не только в количестве конфет, но и в их качестве.
«Вреден не любой сахар сам по себе. Например природный сахар, который содержится во всех фруктах и ягодах, овощах и даже зелени, важный компонент здорового рациона. Глюкоза, попадая в организм с пищей, всасывается в кровь из кишечника, а затем с помощью гормона инсулина проникает в клетки. Уже в клетках в процессе распада глюкозы образуются молекулы АТФ — это что-то типа батарейки, которая питает энергией все ткани и органы. В том числе заряжает мозг», — объяснила «Известиям» Кашух.
Врач отметила, что ограничивать стоит потребление именно добавленного сахара, который добавляют в выпечку, десерты, конфеты, практически во все магазинные консервы, сладкие йогурты, соках и даже в колбасе.