В МЧС рассказали, как избежать трагедии во время зимних прогулок

Выходить на лед, особенно тонкий, ни в коем случае нельзя. Но если по какой-то причине вы вышли, стоит помнить основные правила безопасности. О том как понять, что на лед можно выходить, а также что делать, если человек провалился под лед рассказал начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Москве Дмитрий Мудров.

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Тонкий лед

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По его словам, ледяной покров привлекает внимание не только любителей зимней рыбалки, но и детей.

— Убедительно просим родителей: не оставлять детей на льду без присмотра. Регулярно проводите беседы с детьми об опасности тонкого льда и о правилах поведения на льду! — подчеркнул Мудров.

Он напомнил, что безопасным считается лед толщиной от семи сантиметров. Сотрудники МЧС регулярно проводят мониторинг, а информацию о безопасных участках выгладывают на сайте регионального управления ведомства.

Кроме того, толщину льда можно определить на глаз. Так, синий цвет говорит о том, что перед нами крепкое покрытие. В свою очередь белый лед тоньше в два раза.

В случае вынужденного выхода на покрытие важно держаться протоптанных троп. При этом, если после первого шага на поверхности появляется хотя бы капля воды, стоит немедленно вернуться на берег.

Правила, которые спасут жизнь

Мудров напомнил, что при падении под лед важно соблюдать несколько правил.

— Во-первых, нужно расставить руки по кромкам льда — это позволит не уйти под воду с головой. Затем следует аккуратно перебраться к краю полыньи. Выбираться на поверхность нужно без резких движений, наползая грудью на полотно, по очереди поднимая ноги, — рассказывает представитель ведомства.

По его словам, прежде чем спасать утопающего, важно предупредить его о том, что его будут спасать. Приближаться к полынье лучше всего ползком, широко расставив руки. По возможности стоит подстелить картонку или другой твердый предмет. Далее, не доходя до трещины несколько метров, нужно подать утопающему лыжу или другую вещь, за которую он может зацепиться. После извлечения человека из воды необходимо также ползком вернуться на берег.

— Затем со спасенного необходимо снять промокшую одежду и отжать ее, переодев спасенного в сухой комплект. В случае попадания воды в легкие необходимо откачать ее, положив пострадавшего животом на колено, после чего энергично давить на грудь и спину. Таким образом через рот выйдет посторонняя жидкость, — рассказывает Мудров.