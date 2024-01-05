Гастроэнтеролог рассказала, как сладости влияют на детский иммунитет

Врач-гастроэнтеролог и эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух поделилась с "Известиями" информацией о том, сколько сладостей дети могут употреблять, чтобы не навредить своему здоровью, и как избыток сахара влияет на их самочувствие и поведение.

По мнению специалиста, дети могут потреблять не более шести чайных ложек сахара в день, что составляет менее 30 г. Например, в 100 г конфет обычно содержится 70 г сахара, таким образом, в день можно употреблять примерно две-три конфеты, не нанося вреда здоровью.

Однако для детей до двух лет лучше вообще не давать сладостей. Также важно убедиться в качестве сладостей, которые даются детям.

Глюкоза из кишечника попадает в кровь с пищей, а затем, с помощью инсулина, попадает в клетки. Молекулы АТФ, образующиеся при ее распаде, являются источником энергии для организма, включая мозг.

Поэтому стоит ограничивать потребление именно добавленного сахара, который содержится в выпечке, десертах и других сладостях, а также в сладких йогуртах, молочных коктейлях, соках и даже колбасе. Избыток такого сахара затрудняет усвоение глюкозы и может привести к различным проблемам со здоровьем.