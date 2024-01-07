«Тающий снеговик» и любимый суп короля. Рецепты из детских книг для зимних каникул

Создавать кулинарные шедевры — один из самых интересных способов провести время с детьми. Светлана Денисова из Центральной библиотеки № 21 выбрала шесть книг, в которых есть необычные рецепты — от блинов, какие делали еще в древней Руси, до вьетнамских роллов. В каждой из них вы почерпнете идеи для завтраков, обедов, ужинов и десертов и наверняка сможете приготовить что-то вместе для новогоднего и рождественского стола.

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Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

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Малышам

«Детская кулинария»

Книгу, с которой можно полюбить готовить с самого детства, выпустил немецкий кулинарный бренд, основанный в 1891 году доктором ботаники Августом Эткером. В ней собраны простые и понятные рецепты, которые дети могут повторить вместе с родителями, — в новогодние праздники это особенно актуально.

Смешные названия некоторых блюд заставят улыбаться даже самого серьезного гурмана, например «Будильник для лакомки» или «Тающий снеговик». Их, кстати, спокойно смогут сделать и шестилетние дети. Книга учит не просто готовить по рецепту, но и прислушиваться к советам, а также работать в команде.

«Сам себе кондитер»

«Сам себе кондитер» — книга из этой же серии, рассчитанная на сладкоежек. Юные читатели смогут приготовить в компании родителей множество оригинальных блюд, например «Пи-Па-Пингвина», «Сапожок для Николауса» или «Веселых гномов». Приготовить все это будет очень просто, необходимые продукты найдутся в любом холодильнике (в крайнем случае в соседнем магазине).

А красивые иллюстрации вызовут аппетит даже у тех, кто совсем не любит сладкое.

Детям постарше

«Где блины, там и мы. Все любят пряники» Светланы Кайдаш-Лакшиной

Книга Светланы Кайдаш-Лакшиной погрузит читателя в мир традиций, связанных со всеми любимыми лакомствами: блинами, пирогами и пряниками. Какие пряные растения кладут в пряники? Как и кто решил сделать тесто жидким и испечь блины? Скучно не будет никому — автор умеет представлять полезную информацию просто и понятно.

Кроме того, здесь описаны традиции древней Руси, имеющие непосредственное отношение к еде. А еще вас ждет сюрприз — исторические рецепты миндальных пряников, блинов с припеком, пирога «Гости на пороге» и много чего другого.

«История сладостей» Алены Васнецовой

В разные времена были и разные сладости. Алена Васнецова, автор научно-познавательных книг для детей, познакомит с культурой России через историю десертов. Она расскажет, как появились названия, которые сегодня знают все жители нашей страны, как делали варенье на дачах и о многом другом. Уверена, что не только дети, но и взрослые заинтересуются этой книгой.

Мамы и папы, дедушки и бабушки тоже смогут рассказать, какие лакомства ели на праздниках в детстве и какие из них умели готовить сами. И, конечно, в книге есть рецепты, по которым вся семья сможет создать кулинарный шедевр: Алена Васнецова подробно объяснит, как сделать торт «Наполеон на бедность», сладкую колбасу из печенья, петушков на палочке и яблочную пастилу.

Подросткам

«Консервы для Наполеона» Гелии Певзнер и Марии Марамзиной

Если подростка интересует кулинарная культура и ее исторические традиции, то эта книга специально для него. Читатели узнают, как появились рестораны и скороварки, как люди придумали консервировать овощи и фрукты, что сделал «отец французского картофеля» Антуан Парментье. Но главное — о том, какой путь еда проходит сегодня, прежде чем попасть на тарелки.

Не обойдется и без рецептов. Обязательно приготовьте луковый суп, который любил последний король польский и великий князь литовский Станислав II Август Понятовский, десерт «Ромовая баба» по самому первому рецепту. Вернитесь к книге и летом — приготовьте консервы, которые сохранят натуральный аромат и зимой.

«Еда мира» Елены Середы

Что едят в том числе в праздники люди в разных странах? Как правильно готовить эти блюда и о каких интересных фактах нельзя не упомянуть, когда говоришь о них? Елена Середа дает возможность не только узнать о кухнях мира, но и много чего приготовить самостоятельно. Речь идет о таких блюдах, как, например, вьетнамские роллы нэм, белорусские драники и японские суши. Уверена, что любое из них украсит праздничный стол. Заряд на бодрость и хорошее настроение точно будут гарантированы.

Яркие живые иллюстрации художницы Ольги Громовой перенесут вас в мир древних людей, на Крайний Север, в Китай и даже в Мозамбик.