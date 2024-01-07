5 способов научить детей финансовой грамотности

Научить детей основам обращения с деньгами так же важно, как помочь им развить навыки чтения, письма и математики. Финансовая грамотность — крайне полезне жизненное умение. Дети не приобретают хорошие финансовые привычки автоматически — мы должны учить их, и начинать это делать никогда не рано (и никогда не поздно!).

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Тлум.Ру рассказывает, как обучить ребёнка основам обращения с деньгами в разных их проявлениях.

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Почему финансовая грамотность — это важно?

Исследования показывают, что многие из наших финансовых привычек формируются уже к семи годам. Если хорошие привычки не рождаются на раннем этапе, становится труднее направить своего отпрыска в правильном направлении. Изучение денег — это основа финансовой грамотности и ключ к достижению финансовой безопасности. Однако финансовое образование не является частью учебной программы в большинстве школ, поэтому ложится на плечи родителей.

Конечно, необходимо быть ответственным за свои деньги, но также важно делать с ними приятные вещи, чтобы дети не чувствовали, что экономия — это скучная рутина. Напоминайте, что без денег очень трудно организовать развлечения: билеты в кино, аквапарк, новые игрушки и даже покупка видеоигр стоят денег, и порой немаленьких.

Разговор о деньгах не должен быть пугающим или сложным. Обучение детей деньгам можно легко интегрировать в повседневную семейную деятельность. Покупки, планирование поездки или поход в банк — это возможность показать детям финансовые концепции, объяснить разницу между потребностями и желаниями, а также поговорить о сбережениях, расходах и решениях по составлению бюджета.

Как помочь детям грамотнее обращаться с деньгами?

№ 1. Пускай они попробуют заработать деньги сами

Когда детям приходится работать за свои деньги, они учатся использовать их более бережно, потому что понимают, каким трудом они получены. Многие родители договариваются с детьми о том, чтобы выплачивать им пособие в качестве оплаты за выполнение работы по дому вместо карманных денег.

Важно! Крайне не рекомендуется вводить такую практику на постоянной основе. Кто выполняет работу по дому решается в каждой семье индивидуально, а превращать отношения детей и родителей в товарно-денежные — сомнительная идея. Пусть такой опыт будет разовым, чтобы ребёнок понял, как пропылесошенный ковёр и чистая посуда помогли ему немного заработать, и что его труд стоит денег. Превращать его в постоянную домработницу не стоит.

№ 2. Ведите разговоры о деньгах чаще

Пускай финансы перестанут быть загадочной пугающей концепцией. Деньги — это практический инструмент в жизни, который используется каждый день, поэтому важно говорить о них и показывать пример правильного использования. В раннем возрасте дети развивают способность концентрироваться и расставлять приоритеты, а также понимать компромиссы, на которые вы идёте, выбирая одно вместо другого. Так, если ребёнок хочет несколько игрушек, можно ограничить сумму и предложить ему выбрать одну или же немного подкопить.

Выберите «денежное слово», например, «зарабатывать», «тратить» или «сберегать», и объясните, как оно работает в вашей повседневной жизни, когда вы идёте на работу, покупаете продукты или откладываете деньги на семейную поездку.

Будьте открыты и честны в отношении финансов своей семьи. Родители часто беспокоятся, что излишняя откровенность с детьми только приведёт к беспокойству, особенно когда взрослые сталкиваются с потерей работы или другими семейными проблемами. Ваши дети будут лучше подготовлены к решению своих трудностей, если они знают, как на них реагировать. Поговорите о том, как важно придерживаться установленного бюджета и сокращать ненужные расходы в трудные времена.

№ 3. Заведите ребёнку карту

Это тоже хороший финансовый инструмент — тем более, что сейчас многие банки предлагают детские дебетовые карты с особыми настройками и прикольным дизайном. Договоритесь с ребёнком, что СМС-уведомления о тратах и коды доступа с карты будут приходить на ваш номер — это важно для безопасности! — и напомните, что ни в коем случае нельзя говорить никому данные карты и особенно — срок действия и цифры на обратной стороне.

№ 4. Соблюдайте бюджет в магазине

Ходя в магазин вместе с детьми (да и в одиночестве тоже), выделите определённый бюджет на предметы, необходимые вам дома. Составьте чёткий список покупок, включив в него продукты, бытовую химию и расходники (например, салфетки или губки для мытья посуды), и обязательно попросите ребёнка добавить то, что он использует постоянно или любит больше всего.

Когда список составлен и примерный бюджет на него выделен, можно идти в магазин. Уже на месте попросите ребёнка сходить вместе со списком в другой отдел и выбрать продукты — попросите ориентироваться на цены; пускай ребёнок выберет самые выгодные товары, посмотрит на скидки и вспомнит, какие бренды вы обычно покупаете.

№ 5. Поощряйте подростка экономить и инвестировать

Для детей постарше, уже умеющих правильно ходить за покупками и знающих цену деньгам, экономия может стать следующим шагом в освоении финансовой грамотности. Можно открыть ребёнку сберегательный счёт или вклад в банке или просто подарить копилку.

Помогите подростку открыть такой вклад — сделайте первый взнос и скажите, что теперь ему стоит пополнять счёт самостоятельно. Например, можно откладывать по 10% своих доходов от карманных денег. Чтобы мотивировать детей, стоит предложить копить на какую-то цель: новый телефон, ноутбук, крутую игрушку, уроки игры на барабанах — в общем, то, чего очень хочет подросток.

С инвестициями сложнее — для начала стоит и самим разобраться в этом финансовом инструменте, а затем и научить этому ребёнка. Возможно стоит изучить уроки в Интернете — сейчас много бесплатных вариантов в общем доступе, в том числе и от самих банков.