Инстасамка раскритиковала блогеров, создающих контент на детях
23-летняя блогер и исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) резко высказалась против блогеров, которые делают на своих детях просмотры в соцсетях и зарабатывают на контенте с ними. В своем микроблоге звезда заявила, что не верит в то, что они просто делятся опытом с молодыми родителями и хотят запечатлеть своего малыша на память.
«Я когда-то тоже буду беременной… Когда у меня родится ребенок, максимум, что я смогу себе позволить, это фотографию… Я бы не хотела, чтобы куча незнакомых людей видело, как мой ребенок растет», — поделилась мнением Инстасамка.
Певица возмущена тем, что родители-блогеры не нашли другого способа заработка, как только на ребенке. Дарья подчеркнула, что маленький человек вовсе не давал согласия на постоянные съемки и публикацию чуть ли не каждого своего вздоха в Сети.