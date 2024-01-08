Инстасамка раскритиковала блогеров, создающих контент на детях

23-летняя блогер и исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) резко высказалась против блогеров, которые делают на своих детях просмотры в соцсетях и зарабатывают на контенте с ними. В своем микроблоге звезда заявила, что не верит в то, что они просто делятся опытом с молодыми родителями и хотят запечатлеть своего малыша на память.