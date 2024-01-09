«Повреждение мозга»: педиатр о последствиях подбрасывания детей вверх

Подбрасывание ребенка вверх может привести к серьезным травмам, включая ушибы, переломы и даже повреждение мозга. У грудных детей еще не окрепший мышечный каркас, особенно в шейном отделе, у детей первого полугодия, когда ребенок только совсем недавно начал держать голову, этот участок наиболее травмоопасный. Последствия подбрасываний могут проявиться не сразу, — заявил он.