Как объяснить ребенку, откуда берутся дети

Ответить на вопрос ребенка «откуда я появился?» порой бывает совсем непросто. Многие взрослые не знают, как деликатно обсудить со своим чадом тему секса, и начинают выдумывать метафоры про капусту, аистов и тому подобные. «Лента.ру» выяснила, как грамотно объяснить ребенку, откуда он появился, с какого возраста можно разговаривать с детьми на тему секса и допустимо ли прибегать к эвфемизмам.

Как понять, что ребенку пора рассказать о сексе

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Детский психолог Анастасия Шакирова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что обычно дети начинают задавать вопросы о своем появлении в возрасте трех-четырех лет. Так что если ребенок сам начинает интересоваться этой темой, пусть даже в таком юном возрасте, это сигнал к тому, что можно поговорить с малышом о том, откуда берутся дети.

"Если же ребенок сам вопросов о своем появлении не задает, оптимальный возраст, чтобы поговорить об этом — шесть-семь лет", - Анастасия Шакирова детский психолог

Эксперт пояснила, что шесть-семь лет является определенным рубежом, когда провести такой разговор нужно обязательно. \

«После девяти-десяти лет разговаривать о сексе поздно, дети, как правило, к этому моменту сами находят информацию и уже не спрашивают взрослых. Так что оптимальный вариант ответить ребенку на его вопросы в раннем возрасте и потом развить эту тему в шесть-семь лет», — отметила психолог.

В целом существует несколько критериев, по которым можно понять, что ребенок готов к разговору на тему секса.

Как понять, что пора объяснить ребенку, откуда он появился:

ребенок сам начал задавать вопросы о зачатии и рождении;

ребенок застал родителей, занимающихся сексом;

ребенок случайно увидел откровенный контент в интернете, по телевизору или в книге;

в семье и близком окружении ребенка родились младшие дети.

В целом, касаясь темы зачатия и рождения, следует помнить, что дети задают такие вопросы из простого любопытства, и скорее всего они еще не знают, что тема секса может вызвать смущение у взрослых.

В раннем возрасте дети активно изучают себя и свое тело, так что тема половых отношений — лишь одна из областей познания

Важно понимать, что у разных детей развитие происходит по-разному, и если ребенок не задает вопросы о рождении в «положенные» три-четыре года, это не значит, что с ним что-то не так. Как уже было отмечено выше, когда ребенок достигает возраста шести-семи лет, родителям следует самим инициировать такой разговор.

«Если родители понимают, что уже пора поговорить с ребенком, но сам он эту тему не поднимает, можно спросить у малыша, интересно ли ему было бы узнать, откуда берутся дети. Если ребенок проявляет заинтересованность и просит рассказать — значит, он готов. Если эта тема пока никакого отклика у него не вызывает, лучше не навязывать разговор и немного подождать», — подчеркнула эксперт.

В первый раз объяснить ребенку тему деторождения можно и через книги. Для младшего школьного возраста есть пособие Катерины Януш «Как я появился на свет». Его стоит прочитать ребенку, попутно объясняя, как это происходило у родителей Анастасия Шакирова детский психолог

Как именно объяснить ребенку, откуда он появился

Разговаривать с ребенком на темы зачатия и рождения важно спокойным тоном, не взращивая в маленьком человеке чувство стыда за его вопросы и в целом интерес к теме секса. Анастасия Шакирова советует постепенно конкретизировать подробности половых отношений по мере взросления ребенка. То есть в раннем возрасте об этом следует говорить абстрактно, а ближе к подростковому возрасту добавлять подробности.

Как разговаривать с ребенком трех-пяти лет?

Примерно в это время ребенок начинает интересоваться, как устроено его тело. На ранних этапах при объяснении физиологических процессов взрослым важно не разделять органы на «чистые» или «нечистые», «хорошие» или «плохие».

При этом посвящать малыша в интимные подробности половой жизни тоже не стоит. По словам Анастасии Шакировой, ребенку до шести лет достаточно сказать несколько общих слов на тему того, как рождаются дети.

Не стоит употреблять такие слова, как матка и другие названия органов. В этом возрасте тему секса лучше объяснить ребенку на уровне чувств — больше говорить про любовь и нежность, а не про физиологию Анастасия Шакирова детский психолог

Эксперт пояснила, что вполне допустимо начать разговор с фразы «мама с папой очень любили друг друга, и от этой любви появится ты». Далее можно объяснить, что сначала все дети растут и развиваются у мамы в животе, а потом, когда они достаточно окрепнут, происходит появление малышей на свет.

«Этот рассказ можно подать как некую сказку — описать, как мама с папой познакомились, как сильно друг друга полюбили, и что именно от этой любви их сын или дочка появились на свет», — отметила психолог.

Главная задача родителя — сформировать у ребенка в трехлетнем возрасте здоровое отношение к телу и всем естественным процессам, а не объяснять ему тонкости физиологии

Анастасия Шакирова добавила, что если ребенок хочет знать подробности, где именно и как он родился на свет, можно ответить, что дети появляются в специальном отделении в больнице, и что это некое таинство, которое ребенок узнает, когда чуть подрастет.

Как разговаривать с ребенком шести-семи лет?

Когда ребенку исполняется шесть-семь лет, тему половых отношений должны поднять уже сами родители, если ранее малыш не проявлял к ней интереса. Исчерпывающие и грамотные ответы стоит дать сыну или дочери раньше, чем их в этом вопросе «просветят» друзья или интернет.

Анастасия Шакирова не советует вдаваться в подробности, однако немного расширить рассказ о появлении детей родителям шести-семилетнего ребенка все же придется.

Если мы говорим с ребенком во второй раз, когда ему уже шесть-семь лет, то историю любви необходимо расширить. Тут мы уже говорим, что родители не просто любят друг друга, но и вместе спят, целуются и обнимаются Анастасия Шакирова детский психолог

Эксперт добавила, что шестилетнему ребенку можно сказать, что любящие друг друга родители много времени проводят вместе, и в какой-то момент папа дает «семечко», которое попадает к маме в животик. «Это довольно абстрактное объяснение, но уже вполне приближенное к той физиологии, которая происходит на самом деле», — добавила психолог.

Что касается непосредственно рождения, ребенку в этом возрасте уже можно рассказать, что дети могут появиться двумя путями: естественным и «когда маме разрезают живот». Тут психолог тоже не советует углубляться в физиологию и использовать научные термины. Достаточно будет рассказать, что у женщин есть специальные «родовые пути», и не обязательно уточнять, где именно они находятся.

Как разговаривать с ребенком восьми-десяти лет?

В этом возрасте дети уже должны точно знать, как взрослеет человеческое тело и какие есть различия между мальчиками и девочками. Дочери нужно объяснить, что такое менструация, а сыну — рассказать про эрекцию и поллюции.

По словам Анастасии Шакировой, в этом возрасте с ребенком уже можно беседовать как с обычным взрослым человеком. Необходимо описать будущему подростку особенности работы половой системы — яйцеклеток и сперматозоидов, а также процесс полового контакта. При этом важно называть вещи своими именами и разговаривать конкретно, ведь в общих чертах ребенку уже понятен процесс деторождения.

В восемь-десять лет ребенку уже необходимо полноценное сексуальное просвещение. Важно не только рассказать о том, как происходит половой контакт, но и о способах предохранения, защиты от нежелательной беременности и заболеваний Анастасия Шакирова детский психолог

Эксперт подчеркнула, что в этом возрасте родители обязательно должны поднять тему секса и предохранения, чтобы сформировать у ребенка здоровое отношение к близости и обезопасить его от последствий, которые могут возникнуть в результате незащищенного полового контакта.

В этом же возрасте можно коснуться темы порнографии, ведь в среднем первые фильмы для взрослых дети видят уже в семь-десять лет. Тут важно не стыдить маленького человека за просмотр таких видео, а объяснить, что там показывают вымышленные истории, не имеющие никакого отношения к реальности, и что изучать сексуальные отношения на примере порно — плохая идея.

Как разговаривать с ребенком 11-16 лет?

Подростки особенно остро нуждаются в подробной и правдивой информации обо всем, что касается половой жизни — анатомии, интимной гигиене, способах контрацепции, протекании беременности, родах и заболеваниях, передающихся половым путем.

В этом возрасте ребенку важно напомнить о том, что незащищенный секс — это крайне небезопасно, и что в половой контакт люди должны вступать только в трезвом состоянии и по обоюдному согласию.

При разговоре прежде всего необходимо выстроить с подростком доверительный контакт, не запрещая секс и не осуждая его сверстников, которые уже живут половой жизнью. Морализаторство только оттолкнет ребенка и, возможно, заставит его поступать «наоборот».

Можно ли рассказывать ребенку о сексе, используя метафоры

Анастасия Шакирова уверена, что использовать в разговоре о сексе и деторождении метафоры вроде «нашли в капусте» или «принес аист» недопустимо. Нужно сразу говорить правду, ведь выдуманные истории подрывают доверие ребенка. Рано или поздно он узнает правду и поймет, что родители — самые близкие люди — ему наврали.

Также такой метод может сформировать у ребенка нездоровое отношение к телу и сексу. Малыш может подумать, что если уж сами родители не могут сказать правду, значит, в половых отношениях есть что-то стыдное и неправильное, что-то, о чем нужно молчать.

При этом детский и семейный психолог Марина Джуран в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что если родитель сильно переволновался и не нашел ничего лучше, чем прибегнуть к метафоре, не стоит его за это осуждать.

Мы все живые люди, и далеко не все родители в силу разных причин готовы открыто говорить о сексе. Я не сторонник категоричности и считаю, что прибегнуть к метафоре можно, но в таком случае следует помнить, что когда-то ребенок все равно узнает правду и родителю придется объясниться, почему он в прошлом соврал Марина Джуран детский психолог

Можно ли травмировать ребенка темой секса

Марина Джуран отметила, что от природы чувствительного и ранимого ребенка травмировать темой секса достаточно легко. В таком случае ошибки родителей будет трудно исправить. «Если родитель начнет маленькому ребенку в красках описывать или даже показывать все подробности, то да — травма обеспечена», — заметила эксперт.

Поэтому так важно при подготовке к разговору о сексе учитывать возраст и темперамент сына или дочери.

В младшем возрасте ребенок, скорее всего, устанет от сложных терминов и попросту ничего не поймет. У детей постарше излишние подробности могут сформировать нездоровый интерес к теме секса, что приведет к травме Марина Джуран детский психолог

Поэтому важно сохранять деликатность и пытаться найти «золотую середину» между стремлением донести до ребенка правдивую информацию и желанием его обезопасить. В этом может помочь квалифицированный детский психолог.

«Если родитель будет нервничать, уходить от ответа, отшучиваться, отсылать к другому родителю и так далее, то ребенок все равно удовлетворит свой интерес где-то на стороне, и не факт, что это хорошо отразится на его психике. В конце концов ребенок может вырасти тревожным и иметь комплексы в сфере половых отношений», — подчеркнула Марина Джуран.

С ней соглашается и Анастасия Шакирова. По словам психолога, если родителю неудобно ответить на эти вопросы сразу, нужно договориться с ребенком и в будущем выделить время на этот разговор. При этом важно не отменять планы и не откладывать беседу на неопределенное будущее.

Если с ходу грамотно объяснить ребенку тему секса не получается, можно заранее написать рассказ и спланировать, какими именно словами и выражениями родитель планирует пользоваться в разговоре Анастасия Шакирова детский психолог

Психолог порекомендовала составить план, в соответствии с которым родители смогут периодически развивать тему половых отношений. То есть выписать на бумагу, о чем они планируют говорить, когда ребенку исполнится три года, как они расширят тему в семь лет и так далее.

По словам эксперта, тему секса и в целом взаимоотношений со сверстниками стоит поднимать каждый раз, когда ребенок переходит на следующий возрастной этап.

Например, в школе мы часто наблюдаем у детей стычки, дергания за волосы и так далее. Здесь необходимо объяснить ребенку, что такие конфликты — это нормально, но есть определенные правила поведения. Он не обязан вестись на провокации и может выбирать общаться только с теми детьми, с которыми ему комфортно Анастасия Шакирова детский психолог

Что делать, если ребенка уже травмировала тема секса

В процессе воспитания бывает непросто уследить, какую информацию потребляет ребенок. С наличием интернета есть вероятность, что малыш столкнется с откровенным контентом раньше, чем это полагается по возрасту. Кроме того, дети порой не застрахованы от «сексуального просвещения» со стороны сверстников или неграмотных взрослых, которые могут не только сформировать далекие от реальности представления о сексе, но и в силу своей консервативности застыдить малыша и сформировать у него целый ряд комплексов.

Если родители узнали, что ребенок уже столкнулся с темой секса и это негативно сказалось на его состоянии, Марина Джуран советует сохранять спокойствие.

Зачастую родители очень нервничают, переживают, надумывают, а проблемы-то и нет. Ребенок мог просто не понять, чем его хотела напугать, например, очень консервативная бабушка Марина Джуран детский психолог

В таком случае эксперт советует понаблюдать за ребенком и уже грамотно поговорить с ним на эту тему. Если окажется, что малыш действительно напуган, лучше прибегнуть к помощи детского психолога. Профессиональная терапия в комбинации с грамотной работой со стороны родителей непременно помогут сгладить последствия неудачного полового просвещения.