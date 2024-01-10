Как собрать сумку в роддом

Срок родов приближается, и пора собирать сумку в роддом.

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Не знаете, с чего начать? Список вещей, которые понадобятся в роддоме — в материале «Рамблера».

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Когда надо собрать сумку в роддом

К 36 или 37 неделям беременности у вас должна быть готова сумка для роддома — на случай, если у вас начнутся роды раньше положенного срока.

Можно бросить некоторые вещи в последнюю минуту, например зубную щетку, но к этому моменту сумка должна быть в основном собрана и находиться в свободном доступе.

Некоторые вещи необходимы (например, вам понадобится автокресло), другие помогут вам чувствовать себя комфортно и напомнят о доме.

Что положить в больничную сумку для мамы

Прежде всего, соберите больничную сумку для себя — вам понадобятся личные вещи, которые помогут вам чувствовать себя комфортнее во время и после родов.

Самое важное — документы. Паспорт, полис ОМС (при наличии), форма № 113/у (при наличии), свидетельство о заключении брака (при наличии), СНИЛС, выписки из медицинской документации о перенесенных ранее операциях или лечении (при наличии), листок нетрудоспособности или его копия (если выдан ранее), родовой сертификат (если выдан ранее).

Удобная одежда. Удобная одежда — обязательное условие послеродового периода. Избегайте слишком ограничивающих вещей (кроме поддерживающего бюстгальтера) и имейте в виду несколько вариантов на случай кесарева сечения. Если вы планируете кормить грудью после родов, положите в сумку несколько бюстгальтеров или маек для кормящих матерей. Сочетайте майку с мягкими, свободными брюками, например, джоггерами или легкими брюками для сна. Другой вариант — упаковать пижамный комплект или ночную рубашку, подходящую для кормления. Послеродовые леггинсы также могут быть удобными. Если вы планируете рожать в воде, возьмите спортивный бюстгальтер темного цвета или купальный костюм. Что касается обуви, то носки с прорезиненной подошвой помогут сохранить ноги в тепле и уюте (а также помогут справиться со скользким полом в больнице). Возьмите с собой шлепанцы, когда будете возвращаться домой. Ваши ноги могут опухнуть от внутривенных вливаний, поэтому вы будете благодарны за обувь, которую можно легко надеть.

Халат. Удобный халат — один из лучших предметов послеродовой одежды. Он пригодится, если у вас вагинальные роды или кесарево сечение.

Туалетные принадлежности. Не забудьте об этом! Вам понадобятся расческа, обычный или сухой шампунь, зубная щетка и зубная паста, дезодорант, бальзам для губ, лосьон для тела, дополнительные резинки для волос и салфетки для лица. Не забудьте запасные контактные линзы (плюс раствор для контактных линз) и/или очки, если вы их носите.

Очень длинный шнур для зарядки мобильного телефона. Больничные койки, как известно, находятся далеко от электрической розетки, а вам нужен полностью заряженный телефон для всех фотографий, которые вы собираетесь сделать с вашим малышом, и для видеочата с взволнованными друзьями и родственниками.

Закуски и напитки. Возьмите многоразовую бутылку с водой, а если вам хочется чего-то большего, чем вода, — электролитный напиток. Вам также понадобятся легкие закуски, такие как батончики гранола, крендельки, сухофрукты и т. д.

Подушки и банное полотенце. Больничные полотенца тонкие, колючие и слишком маленькие. Вы порадуетесь, что взяли с собой полотенце из дома, чтобы принять первый послеродовой душ. То же самое касается больничных подушек.

Крем для сосков. Если вы планируете кормить грудью, ваши соски будут благодарны вам за такую предусмотрительность.

Подгузники для взрослых и другие средства послеродового ухода. Подгузники для взрослых удобнее и надежнее. Еще один вариант — многоразовое послеродовое впитывающее белье. Спрей для промежности также станет бесценным дополнением к вашему послеродовому арсеналу.

Что упаковать в больничную сумку для ребенка