Как собрать сумку в роддом
Срок родов приближается, и пора собирать сумку в роддом.
Не знаете, с чего начать? Список вещей, которые понадобятся в роддоме — в материале «Рамблера».
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Когда надо собрать сумку в роддом
К 36 или 37 неделям беременности у вас должна быть готова сумка для роддома — на случай, если у вас начнутся роды раньше положенного срока.
Можно бросить некоторые вещи в последнюю минуту, например зубную щетку, но к этому моменту сумка должна быть в основном собрана и находиться в свободном доступе.
Некоторые вещи необходимы (например, вам понадобится автокресло), другие помогут вам чувствовать себя комфортно и напомнят о доме.
Что положить в больничную сумку для мамы
Прежде всего, соберите больничную сумку для себя — вам понадобятся личные вещи, которые помогут вам чувствовать себя комфортнее во время и после родов.
- Самое важное — документы. Паспорт, полис ОМС (при наличии), форма № 113/у (при наличии), свидетельство о заключении брака (при наличии), СНИЛС, выписки из медицинской документации о перенесенных ранее операциях или лечении (при наличии), листок нетрудоспособности или его копия (если выдан ранее), родовой сертификат (если выдан ранее).
- Удобная одежда. Удобная одежда — обязательное условие послеродового периода. Избегайте слишком ограничивающих вещей (кроме поддерживающего бюстгальтера) и имейте в виду несколько вариантов на случай кесарева сечения. Если вы планируете кормить грудью после родов, положите в сумку несколько бюстгальтеров или маек для кормящих матерей. Сочетайте майку с мягкими, свободными брюками, например, джоггерами или легкими брюками для сна. Другой вариант — упаковать пижамный комплект или ночную рубашку, подходящую для кормления. Послеродовые леггинсы также могут быть удобными. Если вы планируете рожать в воде, возьмите спортивный бюстгальтер темного цвета или купальный костюм. Что касается обуви, то носки с прорезиненной подошвой помогут сохранить ноги в тепле и уюте (а также помогут справиться со скользким полом в больнице). Возьмите с собой шлепанцы, когда будете возвращаться домой. Ваши ноги могут опухнуть от внутривенных вливаний, поэтому вы будете благодарны за обувь, которую можно легко надеть.
- Халат. Удобный халат — один из лучших предметов послеродовой одежды. Он пригодится, если у вас вагинальные роды или кесарево сечение.
- Туалетные принадлежности. Не забудьте об этом! Вам понадобятся расческа, обычный или сухой шампунь, зубная щетка и зубная паста, дезодорант, бальзам для губ, лосьон для тела, дополнительные резинки для волос и салфетки для лица. Не забудьте запасные контактные линзы (плюс раствор для контактных линз) и/или очки, если вы их носите.
- Очень длинный шнур для зарядки мобильного телефона. Больничные койки, как известно, находятся далеко от электрической розетки, а вам нужен полностью заряженный телефон для всех фотографий, которые вы собираетесь сделать с вашим малышом, и для видеочата с взволнованными друзьями и родственниками.
- Закуски и напитки. Возьмите многоразовую бутылку с водой, а если вам хочется чего-то большего, чем вода, — электролитный напиток. Вам также понадобятся легкие закуски, такие как батончики гранола, крендельки, сухофрукты и т. д.
- Подушки и банное полотенце. Больничные полотенца тонкие, колючие и слишком маленькие. Вы порадуетесь, что взяли с собой полотенце из дома, чтобы принять первый послеродовой душ. То же самое касается больничных подушек.
- Крем для сосков. Если вы планируете кормить грудью, ваши соски будут благодарны вам за такую предусмотрительность.
- Подгузники для взрослых и другие средства послеродового ухода. Подгузники для взрослых удобнее и надежнее. Еще один вариант — многоразовое послеродовое впитывающее белье. Спрей для промежности также станет бесценным дополнением к вашему послеродовому арсеналу.
Что упаковать в больничную сумку для ребенка
- Автокресло. Если вы едете домой на машине, это обязательное условие — вам не разрешат забрать ребенка из больницы без автокресла, и оно должно быть уже установлено.
- Наряд для возвращения домой. Возьмите два разных наряда разных размеров, потому что вы не знаете, насколько большим или маленьким будет ваш ребенок! Возьмите один наряд для новорожденного и один для ребенка 0-3 месяцев. Не забудьте шапочки и/или носочки, если это уместно по погоде, чтобы согреть ребенка.
- Одежда для больницы. Возьмите несколько пар распашонок, пеленки, пару чепчиков и носков, ползунки.
- Бутылочки. Если вы с самого начала собираетесь кормить ребенка из бутылочки, возьмите с собой в роддом как минимум две бутылочки, если вы намерены использовать определенную марку. Если вы планируете кормить ребенка смесью, возьмите несколько бутылочек вашей любимой марки.
- Гигиенические принадлежности. Малышу понадобятся подгузники, детский крем, мыло и влажные салфетки.
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