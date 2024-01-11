Иммунолог: в микроволновке нельзя греть детское питание

Иммунолог Парецкая: в микроволновке нельзя греть детское питание
5 видов продуктов, которые нельзя греть в микроволновой печке
Иммунолог Парецкая: в микроволновке нельзя греть детское питание. Несмотря на то что это популярное приспособление готово стать помощником во многих кулинарных ситуациях, всё же есть и исключения. Некоторые виды продуктов в нём нельзя ни размораживать, ни греть, ни тем более готовить. Последствия — от взрыва еды до травм у человека. Подробнее «Доктору Питеру» рассказала аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог Елена Парецкая.
Что нельзя в микроволновку
Детское питание. Опасность в том, что оно может разогреться неравномерно, тем более если не перемешивать, а части перегретой пищи грозят ребёнку ожогом рта. Плюс пластиковые бутылочки при нагреве могут выделять опасные для детей соединения.
Острый перец. Под запретом все его виды и варианты, в том числе сушёный, молотый, свежий и даже как компонента блюда. Капсаицин, который придаёт перцу остроту, испаряется при нагревании. Поэтому разогретое блюдо даст эффект перцового баллончика — возможны появление сильного жжения в глазах, ожогов кожи и слизистых.
Виноград. Он быстро воспламеняется и образует сгустки плазмы — ионизированный и очень горячий газ из разнозаряженных частиц. Такой состав может привести к травмам у человека, а также порче и возгоранию прибора.
Яйца в скорлупе. Целое яйцо взорвётся в ходе приготовления, так как внутри конденсируется водяной пар, для которого попросту нет выхода.
Всё со шкуркой, кожурой или внешней оболочкой (как у сосисок и сарделек). Такие продукты нужно разогревать с особой осторожностью, а оболочку протыкать или надрезать, чтобы продукт не взорвался. Плюс не стоит сразу ставить на максимальную мощность.
Специалист напомнила, что еда из микроволновка частично лишается полезных веществ, и порекомендовала использовать её как можно реже.
При этом есть люди, которые считают этот прибор настоящей угрозой здоровью — мол, из-за него со временем и рак можно заработать. Так ли это на самом деле, «Секрету фирмы» рассказал к. м. н., хирург-онколог Иван Карасёв.