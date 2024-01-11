Родителям раскрыли, сколько сладкого можно есть детям

Один кубик рафинада — четыре грамма. Важно знать, что детям до двух лет лучше вообще не употреблять сахар, детям от четырех до шести лет можно не больше пяти кубиков в сутки, от 7 до 10 лет — не больше шести, а если ребенку от 10 до 18 лет, то не рекомендуется употреблять больше семи, — пояснила педиатр.