Как выбрать хорошего репетитора: 5 советов

Сегодня найти вариант для дополнительного обучения, кажется, не составит труда: интернет предлагает онлайн-школы, курсы и репетиторство по любым темам и предметам. Но вместе с обилием предложений растет риск получить кота в мешке.

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Сегодня к важным для любого школьника испытаниям готовят не только преподаватели ВУЗов или школ, но и студенты первых курсов. Находчивые ребята, пройдя пару лет назад обучение в онлайн-школе, предлагают этот же материал в своем курсе. Разумеется, материал не обновляется, новые требования не учитываются, никто не вникает в различные тонкости: новоиспеченные «предприниматели» просто продают услугу и набирают доверчивых школьников. А те, в свою очередь, часто покупают курс даже без согласования с родителями и попадают в непростую ситуацию: курс оплачен, нужных знаний нет, а деньги не возвращают.

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Как обезопасить себя, свои деньги и не нарваться на непорядочного и неквалифицированного педагога? Рассказываем вместе с преподавателем обществознания Светланой Шмониной.

Проверьте документы

Речь не только о профильном дипломе. В одних случаях нужны сертификаты международного образца (обучение иностранному языку), в других – профильное образование (например, в сфере IT). Важно понимать, что человек может быть прекрасным специалистом, но хорошим репетитором его это не делает. Опыт в преподавании имеет большое значение.

Внимательно прочитайте договор

Это нужно сделать в ситуации, когда ученик приобретает онлайн-курс у репетитора. Часто это происходит спонтанно и необдуманно: по красивым историям, отзывам, картинкам и предложении выгодной рассрочки. Договор нужно обязательно изучить по ссылке «с договором-офертой ознакомлен» перед оплатой или запросить его заранее.

Если там (чаще мелким шрифтом) написано, что после оплаты вернуть деньги за курс невозможно, лучше поискать другого преподавателя. По закону о правах потребителя, всегда можно отказаться от услуги, если она не оказана.

Прочитайте и проверьте отзывы

Конечно, лучший вариант — найти репетитора по совету знакомых или рекомендациям. Если такой возможности нет, важно обратить внимание на отзывы. Если они восторженные и обезличенные, то вряд ли правдивые.

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Педагога нужно проверить по разным источникам, не ориентироваться только на отзывы на его странице, а также обратить внимание на то, сколько существует страничка или сайт. Нередко онлайн-курс или школа делает ребрендинг и таким образом избавляется от нежелательных отзывов.

Познакомьтесь лично

Странно, если репетитор сразу же предлагает золотые горы, не протестировав ребенка и не познакомившись с ним. 100 баллов за ЕГЭ, конечно, цепляет, но такими обещаниями квалифицированный педагог не разбрасывается. Только после знакомства, текущей оценки знаний, темперамента и других особенностей будущего ученика, он прикинет план, предложит количество занятий в неделю и расскажет о целях, которые они совместно попытаются достичь.

Кроме квалификации педагога, важно, чтобы специалист нашел общий язык с ребенком и школьнику было комфортно на занятиях.

Пройдите пробное занятие

Как правило, у многих репетиторов есть страницы в социальных сетях, сайты, блоги — площадки, где проходят вебинары, бесплатные занятия и т. д. Это хороший способ интуитивно понять, комфортна ли подача материала, нравится ли вам педагог.

Также на разовом занятии можно задать все вопросы, в том числе о возврате денег в случае, если обучение не будет пройдено.

Чтобы избежать мошенничества, родителям важно держать руку на пульсе, даже если кажется, что ребенок уже самостоятельный и взрослый. Когда речь идет об онлайн-обучении, нужно доверять школам на проверенных платформах, которые работают по законодательным нормам. Первые занятия можно присутствовать на уроке или посмотреть его в записи, чтобы составить свое мнение о педагоге, задать важные вопросы — речь идет о получении знаний, вы за это платите, поэтому можно смело спрашивать об образовании, опыте, квалификации преподавателя. Светлана Леонидовна Шмонина Руководитель онлайн-школы "Зачетный курс"