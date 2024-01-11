Психолог рассказала, как избавить ребенка от телефонной зависимости

«Если вы уже совершили ошибку и понимаете, что теперь ваш ребенок принадлежит гаджету больше, чем себе, не опускайте руки. Не прибегайте к угрозам, манипуляциям, строгим запретам. Чем младше ваше чадо, тем легче переключить его внимание. Пробуйте всё, что может его заинтересовать. Концерты, кино, новые виды спорта, кружки, совместные поездки. Но помните, главное, для него уже не просто ваше внимание, а принятие его. Относитесь бережно к эмоциям ребенка, к его настроению, к его словам, к его выбору одежды и еды. Не отвергайте его ещё больше», — говорит эксперт.