Психолог рассказала, как избавить ребенка от телефонной зависимости

Психолог Кошкна рассказала, как избавить ребенка от телефонной зависимости
Психолог Лидия Кошкина назвала рассказала "Последним новостям", как отучить ребенка от гаджетов.
Эксперт утверждает, что зависимость от гаджетов начинается ещё в детстве.
«Единственная и главная проблема ребенка – потребность во внимании мамы или другого значимого взрослого. Когда он это внимание пытается привлечь по средствам плача, капризов, неуместного поведения, истерик», — пояснила эксперт.
Взрослые часто используют легкий дофамин, такой как конфеты или игрушки, чтобы успокоить ребенка. Со временем, дозу дофамина необходимо увеличивать, и ребенок становится зависимым. Это может привести к нарушению пищевого поведения, шоппоголизму и игромании.
Зависимость от гаджетов становится серьезной преградой для учебы, межличностных отношений и творческого развития.
«Если вы уже совершили ошибку и понимаете, что теперь ваш ребенок принадлежит гаджету больше, чем себе, не опускайте руки. Не прибегайте к угрозам, манипуляциям, строгим запретам. Чем младше ваше чадо, тем легче переключить его внимание. Пробуйте всё, что может его заинтересовать. Концерты, кино, новые виды спорта, кружки, совместные поездки. Но помните, главное, для него уже не просто ваше внимание, а принятие его. Относитесь бережно к эмоциям ребенка, к его настроению, к его словам, к его выбору одежды и еды. Не отвергайте его ещё больше», — говорит эксперт.
Однако полностью избежать гаджетов в современном мире невозможно, для экологичного использования следует соблюдать несколько правил.
«До 3-4х лет гаджеты исключены. Заранее сделайте на главном экране несколько папок с фото. Например, «Деревья», «Флаги стран», «Фото известных людей». Важно, чтобы это были реальные фото, картины, а не «мультяшки». Вместе с ребенком открывайте папки и занимайтесь его развитием. Строго ограничивайте время ваших занятий. Начните с 10мин. В день. Спустя время спросите, что ребенок запомнил, попросите рассказать максимально подробно. Периодически обновляйте папки. Если вы уже решили, что пора включать мультик для ребенка, помните об ограничении времени и всегда просите рассказывать ребенка о чём был мультик, кто герои, что они делали», — заключила Лидия Кошкина.
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