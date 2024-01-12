Назван необычный ранний признак беременности

«Беременность понижает иммунитет, делает женщину более уязвимой перед инфекциями. Часто можно заметить у себя симптомы простуды или гриппа в начале беременности», — рассказали в Healthline. Врачи посоветовали женщинам внимательнее относиться к своему здоровью на этом сроке, поскольку грипп может привести к серьезным осложнениям для беременной женщины и плода.