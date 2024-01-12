Психолог рассказала, как заставить ребенка делать уроки

Нередко родители школьников сталкиваются с их нежеланием выполнять домашнее задание. Клинический психолог Маргарита Алексеева, рассказала «ФедералПресс», как помочь наладить процесс добросовестного выполнения уроков у ребенка.

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«Давайте начнем с того, что «заставлять» с самого начала плохая стратегия. Если ребенка только заставлять и принуждать, то во-первых, у него будет только возрастать сопротивление, а мотивация делать что-то самостоятельно будет снижаться», – отметила специалист.

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По информации Алексеевой, родителю придется участвовать в этом процессе постоянно. И это отдаляет нас от цели: минимально участвовать в выполнении домашней работы.

Второй очень важный момент – это процесс. Нет ни одного такого действия (ни волшебного, ни принудительного), чтобы ребенок раз и навсегда понял, что он должен делать уроки, желательно самостоятельно и желательно сразу на «отлично».

Как выстраивать этот процесс:

Организуйте рабочее место и пространство вокруг. Ребенку должно быть удобно и светло. И на рабочем столе должно быть минимум различных отвлекающих факторов. У детей до 12-14 лет может быть слабо сформирована функция произвольного внимания и концентрации. Их мозг готов отвлекаться на любые мелочи. Время выполнения уроков ребенок должен выбрать самостоятельно. С важным уточнением: через 3-4 дня вы вместе проводите анализ все ли уроки ребенок успевает сделать. Если нет – меняете и снова через 3-4 анализируете. До 12 лет нет чувства времени. Полностью перекладывать ответственность в этом вопросе нельзя. Ребенок просто будет постоянно получать подтверждение, что у него не получается и он не успевает. Это не дает воспитательный эффект. Давайте более объективные комментарии. Например, почерк не «красивый», а «понятный» (у всех ведь разное представление о красоте, да и нет большой важности в красоте почерка в детстве, да еще и у мальчиков. По выполненным урокам, как и по оценкам в школе, давать обратную связь с акцентом на то, что получилось. Когда мы обсуждаем то, что получилось, обсуждаем то, как, по какой причине это получилось – мы настраиваем наше мышление на решение задачи и на мотивацию достигать результат. Если обсуждать только ошибки и неудачи, и тратить время на нудную работу над ошибками, то довольно быстро пропадает любое желание самостоятельных активных действий. Научите ребенка делать перерывы. Наше активное внимание довольно ограничено, а у ребенка многие процессы в психике еще не сформировались до конца. Научите отдыхать в процессе выполнения уроков. Например, через каждые 30 минут – 10 минут перерыв. Без телефона и компьютера, лучше всего сделать небольшую разминку для мышц шеи и плеч (в них скапливается очень много напряжения во время выполнения уроков). Объяснять про то, что у нас в психике всегда «противоборствуют» две части:

- Контроль и сила воли. И развивая их мы получаем уважение к себе, самоценность и уверенность.

- Сиюминутные желания. И в них мы находим радость жизни.