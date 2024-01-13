Психолог заявила о необходимости готовить девочек к материнству с 12 лет

«Мы можем прописать каждый пункт, что можно делать, а чего делать нельзя, но это сотрясание воздуха, потому что заниматься воспитанием мам надо тогда, когда они ещё девочки, а лучше 12-летние. К сожалению, у нас в школах воспитания нет, сейчас вроде поднимают вопрос, но воспитанием детей и подростков не занимаются.



Это такой эгоизм взрослого человека, позиция жертвы, она самая распространённая и самая убийственная. Что мне себя, зайку, так страшно жалко, что ребёночек меня раздражает, собачку на улицу вывел. Этим ребёнком, который вырос и стал мамой, надо было заниматься давно. Как-то была тема, почему у нас в стране непопулярны психологи, потому что их путают с психиатрами, психотерапевтами. Вообще непопулярно ходить [к ним — прим. ГМ], а этим надо заниматься, когда дети растут».