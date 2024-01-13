Психолог заявила о необходимости готовить девочек к материнству с 12 лет
По мнению Жанны Сугак, в школьницах нужно «воспитывать мам» заблаговременно. Сейчас в российских образовательных учреждениях работе с подростками уделено недостаточно внимания, сообщила эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Мы можем прописать каждый пункт, что можно делать, а чего делать нельзя, но это сотрясание воздуха, потому что заниматься воспитанием мам надо тогда, когда они ещё девочки, а лучше 12-летние. К сожалению, у нас в школах воспитания нет, сейчас вроде поднимают вопрос, но воспитанием детей и подростков не занимаются.
Это такой эгоизм взрослого человека, позиция жертвы, она самая распространённая и самая убийственная. Что мне себя, зайку, так страшно жалко, что ребёночек меня раздражает, собачку на улицу вывел. Этим ребёнком, который вырос и стал мамой, надо было заниматься давно. Как-то была тема, почему у нас в стране непопулярны психологи, потому что их путают с психиатрами, психотерапевтами. Вообще непопулярно ходить [к ним — прим. ГМ], а этим надо заниматься, когда дети растут».
Накануне стало известно, что жительница Екатеринбурга заставила сына выгуливать собаку в мороз без обуви. Фотографии мальчика в одежде и только носках в местных пабликах разместили очевидцы. По данным портала Е1.ru, женщина вывела ребёнка на улицу в таком виде «в воспитательных целях». Сейчас жительница Екатеринбурга находится на допросе в Следственном комитете. Свою проверку начал уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.
Ранее гинеколог обозначила средний репродуктивный потенциал женщин, отметив, что в среднем можно родить 10-15 детей. Такой показатель может быть достигнут при ежегодных родах. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила Наталья Осокина.