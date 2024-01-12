Педиатр рассказал, как правильно закаливать детей

Усиленное кутанье ребенка на зимних прогулках не поможет уберечь его от респираторных заболеваний, убежден врач-педиатр доктор медицинских наук Евгений Тимаков. Как пишет KP.RU, специалист подчеркнул, что наиболее действенным методом повышения детского иммунитета является закаливание.

Чтобы приучить организм ребенка отвечать защитными функциями на охлаждение, в первую очередь важно прекратить его кутать. На прогулке ребенок должен играть свободно, а не напоминать вспотевший кочан капусты. Так, наоборот, быстрее простудится, — пояснил врач.

Он добавил, что для здоровья ребенка зимние прогулки должны быть ежедневными. Летом детям также полезно как можно больше находиться на свежем воздухе. По словам педиатра, сильнейшим средством закаливания является купание в летнее время в открытом водоеме. Также важны обливания, гуляния, ежедневная гимнастика и стимуляция рецепторов на стопах путем бегания босиком, в том числе по различным мелким предметам.