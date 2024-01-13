Врач предупредил о смертельной опасности гриппа для детей

В Роспотребнадзоре не исключили, что после окончания новогодних длинных выходных, когда и взрослые, и дети вернутся в коллективы, снова вырастет заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Между тем, за последние три недели произошло два громких несчастных случая в поездах: 21 декабря от гриппа во время поездки на отдых умерла 12-летняя девочка, а 9 января врачи не успели спасти семимесячную малышку, которая вместе с мамой и двумя старшими братьями ехала в поезде Москва-Чита. Причиной ее смерти стал также вирус гриппа.

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Люди, не имеющие отношения к медицине, могут не знать статистических данных по гриппу, а между тем, стоило бы, чтобы относиться к этой инфекции без излишней беспечности: ведь, по данным ВОЗ, от гриппа и его осложнений ежегодно в мире умирает от 290 до 650 тысяч человек.

О том, с чем связан риск смертельного исхода при гриппе, кто в зоне повышенной опасности и как защититься, "Российской газете" рассказал врач-инфекционист, руководитель Центра эпидемически значимых инфекционных болезней НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Александр Дмитриев.

"Это удивительно, что до сих пор население относится к гриппу как к чему-то не серьезному, как к банальному ОРВИ. Между тем, грипп - это серьезное инфекционное заболевание. Все знают историю "испанки", это была вспышка нового варианта вируса гриппа, к которому у людей не было иммунитета. Как результат - охватившая мир пандемия, которая унесла множество жизней. Можно напомнить и о гораздо более близких событиях - пандемии "свиного гриппа", которая случилась в 2009 году, тогда тоже было множество летальных исходов", - рассказал Александр Дмитриев.

Характерная особенность вируса гриппа - есть разные его типы (А и В), и, кроме того, этот вирус - один из самых изменчивых.

"Что касается смертности, то статистика достаточно разноплановая, летальность при гриппе в разные периоды колебалась от 0,1 до 1,5 % - в зависимости от эпидсезона и доминирующих вариантов, потому что заболеваемость гриппом каждый год разная", - отметил эксперт.

Например, в пандемию COVID-19 число случаев гриппа было минимальным, но уже в прошлом году, как только коронавирус несколько сдал свои позиции, сразу же начался рост заболеваемости гриппом.

В зоне риска - дети

"Для детей грипп представляет особую опасность, учитывая незрелость их иммунной системы. Дети более восприимчивы к гриппу, у них чаще развиваются осложнения, такие как пневмония, синуситы, отиты. Быстрое развитие таких тяжелых состояний также связано с несовершенством иммунной системы", - пояснил доктор Дмитриев.

Самое действенное средство защиты - это прививка.

"Малышей можно вакцинировать от гриппа с шести месяцев, а кормящих мам необходимо обязательно прививать, если период кормления попадает на начало эпидсезона гриппа. Надо помнить, что после родов организм женщины ослаблен и его необходимо защитить вакциной", - отметил эксперт.

Как помочь ребенку, если он заболел

При проявлении признаков респираторной инфекции у детей, в первую очередь, если есть высокая температура, необходимо обратиться за медицинской помощью. Самолечение опасно.Если температура поднимается выше 38,5 С, необходимо давать жаропонижающее. Нельзя давать детям при температуре аспирин, особенно при гриппе. Жаропонижающее (парацетамол, ибупрофен) доступно для детей и в виде сиропа, и в виде свечей.При лихорадке и при тяжелом состоянии ребенка также необходимо применять физические методы охлаждения: протирать тело полотенцем, смоченным холодной водой. Дело в том, что при высокой температуре у детей высок риск появления фебрильных судорог, а снижение температуры даже на один градус этот риск снижает.

Как быть с поездками, утренниками, спектаклями - разрешить или лучше поберечься?

"Конечно, детей, у которых уже есть симптомы ОРВИ, особенно, если подозревается грипп, не стоит отпускать на мероприятия или брать в дорогу, потому что это само по себе будет утяжеляющим фактором и увеличит риск развития осложнений. Во-вторых, если вы будете в дороге, неизвестно, насколько будет доступна медицинская помощь: расстояния большие и не ясно, где можно будет обратиться к врачу. Между тем, грипп может прогрессировать стремительно", - отмечает доктор Дмитриев.

Кроме того, брать на мероприятия ребенка, который болеет каким-то инфекционным заболеваниям, неправильно еще и потому, что он является источником инфекции для окружающих, - подчеркнул эксперт.

Как защититься от гриппа?