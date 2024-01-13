В Иркутске хирурги удалили жало австралийской осы из пальца ребенка

В Ивано-Матренинской детской клинической больнице врачи помогли годовалому ребенку, девочку укусила оса, когда она находилась с родителями в Австралии. Об этом сообщает пресс-служа медицинского учреждения в Telegram-канале.

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Семья маленьким ребенком обратилась в Ивано-Матренинскую больницу 4 января, у годовалой девочки был сильный отек указательного пальца. Выяснилось, что в новогодние каникулы семья отдыхала в Австралии, где ребенка укусила оса.

Родители пытались самостоятельно извлечь жало, но оно обломилось и осталось в тканях. Инородное тело пришлось извлекать с помощью хирургических инструментов, состояние ребенка не вызывает у медиков опасений, девочка отпущена на амбулаторное лечение.