Врачи рассказали, почему детям нельзя есть снег

Многие дети любят зиму за возможность вдоволь накататься с горок, наиграться в снежки, налепить снеговиков. Но такой завораживающий хрустящий белый снег может оказаться очень коварным для ребёнка. Особенно маленького.

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Почему играть со снегом стоит аккуратнее и не надо тянуть его в рот, «Секрету» объяснили врачи — инфекционист Маргарита Провоторова и педиатр Марина Хоконова.

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Почему снег для детей опасен

Как объясняет ведущий эксперт «Центра молекулярной диагностики» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, снег в городе — это не только замороженные кристаллы воды. Снежные осадки способны оставлять на своей поверхности всю не самую хорошую экологию города. Поэтому любимое детское развлечение — съесть с варежки немного снега — отнюдь не самое безопасное.

В исследованиях, которые были направлены на детальное изучение химического состава снега, в нём обнаруживались кадмий и стронций, угольная пыль, бензол и другие частицы выхлопных газов. В зависимости от промышленности региона в снегу могут быть сульфаты, формальдегид, пестициды и нитраты. Всё это приправлено частицами экскрементов животных и птиц, а также микроорганизмами.

"Иммунная система ребёнка отличается от иммунитета взрослого. Иммунологи выделяют у детей несколько периодов преходящего «транзиторного» иммунодефицита, когда иммунитет малышей работает не в полную силу, и этот период характеризуется повышенной частотой инфекционных заболеваний. Поэтому в детском возрасте родителям стоит быть настороже, в том числе и на зимней прогулке", - Маргарита Провоторова, ведущий эксперт «Центра молекулярной диагностики» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

А ещё снег несёт опасность, когда родители подбрасывают ребёнка в сугроб. И проблема не только в соприкосновении с теми же вредными веществами. По словам врача-педиатра медцентра «Гута клиник» Марины Хоконовой, от испуга у ребёнка может развиться нарушение дыхания. Кроме того, в толще снега можно не разглядеть твёрдого предмета: ребёнок может удариться, получить сотрясение или травму. И это ещё не всё.

"У новорождённого даже за несколько секунд может развиться синдром «встряхнутого ребёнка». Учитывая анатомические особенности детей такого возраста, это может привести к развитию нарушения мозгового кровообращения, травмам головного мозга", - Марина Хоконова, врач-педиатр «Гута клиник».

К чему может привести контакт ребёнка со снегом

От пары снежинок, которые ребёнок поймал ртом, катастрофы со здоровьем не случится. Но утолить жажду снегом, особенно в условиях города — не самая хорошая идея, считает Маргарита Провоторова.

"Если начать подбирать снег с земли, как зачастую это делают дети, то, вполне возможно, что вечер закончится кишечным расстройством. Кстати, многие бактерии и вирусы отлично сохраняются в условиях низких температур — сальмонелла, вирус гепатита А, кишечная палочка".

По словам Марины Хоконовой, то же самое может произойти, если ребёнок оказался в сугробе, даже на очень короткое время. Здесь тоже не исключено вдыхание примесей вредных веществ, возбудителей бактериальных заболеваний. Кроме этого, у ребёнка может случиться воспаление дыхательных путей.

"Несмотря на то, что воспаление в лор-органах обычно вызвано вирусами или бактериями, попадание в них холодной субстанции может спровоцировать воспалительный процесс. Маленькому ребёнку достаточно даже кратковременного переохлаждения, чтобы началось воспаление, поскольку механизмы теплорегуляции у детей несовершенны".

Также она добавляет, что не исключены кожные реакции. Снег жёсткий и холодный, к тому же в городе в его химическом составе есть не только вода. Именно поэтому растирания снегом для детей — не лучший способ закаливания. Это может привести к контактному дерматиту, раздражению, сухости кожи.

"Если родители хотят закаливать детей, намного безопаснее делать это дома с помощью купания в воде. Или просто не сильно кутать ребёнка, одевать по погоде".

Отдельного внимания, по словам врачей, требует ситуация, когда ребёнок ест снег. И делает это часто, а не случайно захватил на варежке в рот. Это не всегда проявление игры — поедание снега может быть симптомом каких-то проблем в организме.

"Это может быть одним из проявлений железодефицитной анемии. На фоне анемии, из-за дефицита железа наблюдаются специфические вкусовые предпочтения: например, тяга есть снег, лёд, мел и даже землю. Поэтому если ребёнок постоянно не может оторваться от снега на улице, было бы неплохо обратиться к врачу и сдать анализы, чтобы проверить уровень железа", - Маргарита Провоторова, ведущий эксперт «Центра молекулярной диагностики» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.