Психолог: человек может забыть детство из-за травмы

Психолог Самбурский: человек может забыть детство из-за травмы
Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский рассказал, почему человек может не помнить своё детство.
Одна из возможных причин психогенной амнезии, когда человек не может вспомнить определённые события из своего прошлого, это травма, физическая или эмоциональная, отметил специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Другая возможная причина забывания детства — это выборочность.
«Если человек не придаёт большого значения своему детству или не испытывает к нему особой привязанности, то он может просто не обращать внимания на свои детские воспоминания и не активировать их в своём сознании. Это называется выборочным забыванием», — сказал психолог.
Самбурский также отметил, что в любом случае события не стираются полностью и могут всплыть в памяти при определённых обстоятельствах.
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