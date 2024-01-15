Травматолог дал советы по безопасному катанию с горок зимой

Травматолог Андрей Грибушин рассказал, как правильно кататься с горок зимой, чтобы было и весело, и безопасно.

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Травматолог Андрей Грибушин отметил, что зачастую люди катаются на необорудованных склонах, что приводит к различным травмам. Это либо ушибы, либо переломы и вывихи. Также могут быть травмы органов брюшной и грудной полости, черепно-мозговая травма может быть.

Эксперт добавил, что для начала необходимо осмотреть спуск. Угол наклона не должен превышать 20 градусов. На пути не должно быть деревьев, кустов, пеньков и других препятствий. А внизу — достаточно места для торможения.

Необходимо соблюдать дистанцию при катании. Перед спуском нужно убедиться, что перед вами нет человека, а после сразу же уходить в сторону. Стоит помнить, что тюбинг рассчитан только на одного человека. Ни в коем случае нельзя и цеплять паровозиком несколько ватрушек — они начинают вращаться и становятся практически неуправляемы, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Четырнадцатилетний подросток из Красноярска погиб при катании на тюбинге 13 января. По версии следствия, школьник днем пошел вместе с 13-летним другом кататься на необорудованный склон горы, передает «360».