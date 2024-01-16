Как добиться выплаты алиментов от отца ребенка

Женщины могут подать в суд на платежеспособных отцов их детей для взыскания алиментов, если те отказываются платить. При этом мужчинам грозит ответственность начиная со штрафов и заканчивая уголовным преследованием. О том, как добиться выплаты алиментов на ребенка, рассказала юрист Евгения Данилова.

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Необходимо подать в суд заявление о взыскании алиментов, потом нужно получить исполнительный лист либо судебный приказ и отдать документ приставам. После этого на мужчину наложат запрет. Ему могут ограничить выезд из страны или отозвать право на управление транспортным средством.

Если такие меры не сработали, стоит написать заявление снова. Тогда должнику назначат еще одно наказание в виде обязательных работ до 150 часов, либо ареста на 15 суток, либо штрафа на 20 тыс. рублей, передает news.ru.

Последним шагом будет привлечение к уголовной ответственности. Еще одна крайняя мера – лишение отца родительских прав с сохранением обязанности выплаты алиментов.