Штраф за школьную травлю могут ввести в России

Депутаты Госдумы подготовили в предварительной редакции законопроект о профилактике буллинга в школах, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

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В первую очередь в правовое поле поместят само понятие буллинга, которое сейчас ни в каких законах не фигурирует, что существенно затрудняет привлечение к ответственности зачинщиков травли: зачастую буллинг оказывается более тонким делом, чем побои, клевета и другие действия, которые фигурируют в КоАП РФ и Уголовном кодексе. Нет правовой возможности привлечь к ответственности, например, за бойкот. По мнению автора законопроекта, главы Комитета Госдумы по молодёжной политике Артёма Метелева, буллингом стоит считать «систематическую травлю, психологическое и физическое насилие над человеком или группой лиц как в офлайне, так и в интернете».

Второе предложение – это административная ответственность для родителей школьников, которые оказались зачинщиками травли. Если подростка признают агрессором и начнут с ним профилактическую работу, его родителям придётся заплатить штраф.

Наконец, будет проработан вопрос о возможности отчислить школьника-агрессора, перевести его в спецшколу. Такая норма не должна нарушать конституционное право детей на получение образования, но должна быть этаким стоп-сигналом для школьников, неотвратимым наказанием за систематические унижения других детей.

Законопроект о снижении подростковой агрессии и профилактике буллинга, готовый в предварительной редакции, пройдёт общественные обсуждения, после которых он будет доработан.