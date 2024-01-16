Родителям дали советы, как помочь школьнику наладить режим зимой

Чтобы помочь школьнику наладить режим зимой, родителям следует включать свет в комнате сразу после пробуждения, посоветовал психотерапевт Владимир Шкурку. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист уточнил, что организм автоматически отказывается вставать, если за окном темно. Искусственный свет поможет быстрее адаптироваться.

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Утром сразу включайте свет. Когда вы поднимаете ребенка в 06:00-07:00, он видит за окном темень и его организм автоматически отказывается вставать. Свет поможет ему быстро адаптироваться и проснуться, а если вы еще добавите умывание прохладной водой — бодрость обеспечена, — отметил врач.

Кроме того, важно вовремя ложиться спать. Для этого следует определить, что именно мешает заснуть ребенку с 21:00 до 22:00. По словам психотерапевта, это могут быть гаджеты, долгое выполнение домашнего задания или длительные прогулки с друзьями. Шкурко посоветовал заранее обговорить с ребенком время выполнения уроков. По пятницам можно делать домашнюю работу, заданную на следующую неделю. Кроме того, следует ограничить время просмотра телевизора. Из-за яркого света экрана распадается мелатонин, это негативно влияет на сон.

Врач порекомендовал также исключить из рациона школьника сладкие газированные напитки и кофеин. Лучше предложить ему воду, чай, морс, кефир или молоко. Перед сном в течение 15-20 минут стоит проветривать комнату.