Мурашко: свыше 86 тысяч циклов ЭКО по ОМС проведено за 11 месяцев 2023 года

Свыше 86 тысяч циклов ЭКО по обязательному медицинскому страхованию было проведено в РФ за 11 месяцев прошлого года. Об этом во вторник, 16 января, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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— За 11 месяцев 2023 года проведено более 86 тысяч полных циклов экстракорпорального оплодотворения, — следует из приветственного слова Мурашко к участникам конгресса по репродуктивной медицине.

По его словам, ЭКО по медицинским показаниям доступно всем гражданам России за счет средств ОМС. Министр подчеркнул, что объемы помощи в 2022 году выросли на 47 процентов, что составило почти 90 тысяч циклов.

Мурашко добавил, что охрана здоровья матери и ребенка находится в центре внимания Минздрава. Он выделил несколько ключевых задач в 2024 году, среди которых — укрепление репродуктивного здоровья, формирование моды на многодетную семью, а также создание условий для рождения первенцев, передает РИА Новости.