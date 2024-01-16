ВОЗ: Дети в возрасте 13-15 лет в большинстве стран употребляют табак

Исследования неизменно показывают, что дети в возрасте 13-15 лет в большинстве стран употребляют табак и никотиновые изделия. Об этом сообщается в отчете о тенденциях в области табака Всемирной организации здравоохранения, опубликованном 16 января на сайте ВОЗ.

В докладе указывается, что сейчас в регионе Юго-Восточной Азии самый высокий процент населения, употребляющего табак, — 26,5 процента, однако и показатель европейского региона близок к этой цифре — 25,3 процента. Согласно прогнозам, к 2030 году в европейском регионе будут самые высокие показатели в мире с распространенностью чуть более 23 процентов.