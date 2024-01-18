Эксперты рассказали, как получить компенсацию за травму ребенка в школе

С детьми нередко случаются травмы в стенах образовательных учреждений. Эксперты рассказали, какая организация берет за это ответственность и кто выплачивает компенсацию пострадавшим.

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Согласно законодательству, администрация образовательного учреждения обязана обеспечить безопасность учебного процесса, в который включены не только уроки, но и перемены, внеклассные занятия, а также ситуации, когда ребенок находится за пределами школы во время организованной экскурсии или другого мероприятия вместе с классом.

При любом несчастном случае руководство школы должно составить акт об инциденте с указанием, когда и при каких обстоятельствах ученик получил повреждения. При этом, не дожидаясь акта, родители или опекуны пострадавшего могут написать заявление о компенсации в досудебном порядке.

Если учебное заведение отказывается возмещать ущерб, то пострадавшая сторона может обратиться в суд. Эксперты отмечают, что это не касается незначительных травм, поскольку перед подачей иска нужно собрать чеки и выписки на оплату лечения, что подтвердить затраты на здоровье ребенка.

При этом есть случаи, когда школьная администрация не несет ответственность за травмы, полученные в учебной организации, и не должна выплачивать компенсацию. К ним относят ситуации, когда пострадавший не является учеником школы, родители ребенка находились рядом во время инцидента, травма произошла из-за другого ученика, который нарушил школьный устав или правила безопасности. В данной ситуации необходимо разбираться с родителями обидчика, передает издание «Рабочий Put.in».