Эксперты рассказали, как получить компенсацию за травму ребенка в школе
С детьми нередко случаются травмы в стенах образовательных учреждений. Эксперты рассказали, какая организация берет за это ответственность и кто выплачивает компенсацию пострадавшим.
Согласно законодательству, администрация образовательного учреждения обязана обеспечить безопасность учебного процесса, в который включены не только уроки, но и перемены, внеклассные занятия, а также ситуации, когда ребенок находится за пределами школы во время организованной экскурсии или другого мероприятия вместе с классом.
При любом несчастном случае руководство школы должно составить акт об инциденте с указанием, когда и при каких обстоятельствах ученик получил повреждения. При этом, не дожидаясь акта, родители или опекуны пострадавшего могут написать заявление о компенсации в досудебном порядке.
Если учебное заведение отказывается возмещать ущерб, то пострадавшая сторона может обратиться в суд. Эксперты отмечают, что это не касается незначительных травм, поскольку перед подачей иска нужно собрать чеки и выписки на оплату лечения, что подтвердить затраты на здоровье ребенка.
При этом есть случаи, когда школьная администрация не несет ответственность за травмы, полученные в учебной организации, и не должна выплачивать компенсацию. К ним относят ситуации, когда пострадавший не является учеником школы, родители ребенка находились рядом во время инцидента, травма произошла из-за другого ученика, который нарушил школьный устав или правила безопасности. В данной ситуации необходимо разбираться с родителями обидчика, передает издание «Рабочий Put.in».
В Госдуме 16 января прошло заседание рабочей группы по разработке законопроекта против травли в школах. Депутаты обсудят в том числе возможность введения административной ответственности для родителей детей, которые занимаются травлей.