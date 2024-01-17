Школьную форму могут ввести во Франции

На пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в школах страны в ближайшие два года могут ввести обязательную школьную форму. Принято решение провести эксперимент в 100 учебных заведениях, если он будет признан удачным, то единый стиль одежды введут во всех школах.

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Также французский лидер заявил, что к 2026 году всех школьников могут обязать выучить национальный гимн «Марсельеза», а также предложил детям посещать курсы драматического искусства. В учебных заведениях будет увеличено количество часов, посвященных гражданскому воспитанию.

«Франция станет сильнее, если мы будем более сплоченными, если мы заново научимся разделять ценности, общую культуру, уважение в классе, на улице, в общественном транспорте и в магазинах», – сказал Макрон.

Ранее во Франции разразился скандал из-за слов нового министра образования Амели Удеа-Кастер о том, что она отправила своего ребенка в частную школу, потому что в государственной не хватает учителей, пишет France24.