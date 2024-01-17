Ученые: пьющие энергетики подростки чаще страдают депрессией
К такому выводу пришли британские исследователи из Университета Тиссайд и Университета Ньюкасла. По их данным, энергетические напитки в целом вредят психике молодёжи: провоцируют тревожность, приводят к расстройствам пищевого поведения. Кроме того, попытки суицида среди подростков, пьющих энергетики, встречаются чаще, чем среди остальных.
Специалисты проанализировали данные 57 исследований на тему энергетиков, чтобы понять, какое влияние напитки оказывают на молодёжь. В общей сложности в исследованиях участвовали более 1,2 млн человек из 21 страны. Возраст участников — от 9 лет до 21 года.
Результаты показали, что употребление энергетиков повышает риски ожирения, аритмии и высокого давления. У подростков, пьющих энергетические напитки, психика как правило менее устойчива, чем у остальных. Они чаще страдают от тревожности, депрессии, чаще совершают попытки суицида.
Эксперты также обнаружили, что те, кто пьёт энергетики, в целом ведут нездоровый образ жизни: курят, употребляют спиртное, вейпят, мало и плохо спят. А подростки, которые помимо энергетиков употребляют ещё и алкоголь, учатся хуже, чем пьющие только энергетики.
В то же время в двух исследованиях говорится о связи между потреблением энергетиков и улучшением спортивных результатов. Однако учёные призвали учитывать, что выборка в этих работах не даёт полную и объективную картину. Сам их обзор носит наблюдательный характер и не доказывает, что именно энергетические напитки ухудшают здоровье.
Исследователи предположили, что энергетики могут быть вредны из-за высокого уровня кофеина в них. В сочетании с сахаром и другими стимулирующими веществами кофеин может нанести вред здоровью детей и молодых людей.