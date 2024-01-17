Ученые: пьющие энергетики подростки чаще страдают депрессией

К такому выводу пришли британские исследователи из Университета Тиссайд и Университета Ньюкасла. По их данным, энергетические напитки в целом вредят психике молодёжи: провоцируют тревожность, приводят к расстройствам пищевого поведения. Кроме того, попытки суицида среди подростков, пьющих энергетики, встречаются чаще, чем среди остальных.

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Специалисты проанализировали данные 57 исследований на тему энергетиков, чтобы понять, какое влияние напитки оказывают на молодёжь. В общей сложности в исследованиях участвовали более 1,2 млн человек из 21 страны. Возраст участников — от 9 лет до 21 года.

Результаты показали, что употребление энергетиков повышает риски ожирения, аритмии и высокого давления. У подростков, пьющих энергетические напитки, психика как правило менее устойчива, чем у остальных. Они чаще страдают от тревожности, депрессии, чаще совершают попытки суицида.

Эксперты также обнаружили, что те, кто пьёт энергетики, в целом ведут нездоровый образ жизни: курят, употребляют спиртное, вейпят, мало и плохо спят. А подростки, которые помимо энергетиков употребляют ещё и алкоголь, учатся хуже, чем пьющие только энергетики.

В то же время в двух исследованиях говорится о связи между потреблением энергетиков и улучшением спортивных результатов. Однако учёные призвали учитывать, что выборка в этих работах не даёт полную и объективную картину. Сам их обзор носит наблюдательный характер и не доказывает, что именно энергетические напитки ухудшают здоровье.