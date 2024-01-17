В школах России появятся два новых предмета

Если раньше подобные уроки в школах проходили по желанию, в качестве факультативов, то с 1 сентября труды войдут в обязательную школьную программу.

С 1 сентября 2024 года в школах России начнут преподаваться два новых предмета. Наряду с анонсированным ранее возвращением в образовательные учреждения уроков труда, ОБЖ заменят "Основами безопасности и защиты Родины".

— Так, «Технологию» снова переименуют в «Труд». Первый этап уже развивают с начала этого учебного года. Ребята занимаются общественно полезным трудом, — пишет "Бриф 24".