Врач: привыкшего к антибиотикам ребенка «спасти» уже нельзя

Прием антибиотиков детьми при обычной простуде является простым и быстрым способом лечения, однако это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, которые могут перерасти в хронические заболевания. Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о неверных способах приема данных лекарственных средств. По словам специалиста, привыкшего к антибиотикам ребенка уже «не спасти», так как они не будут действовать на организм. Об этом сообщает издание SM.News.

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Антибиотики, бесспорно, являются большим прорывом в медицине, которые помогают при таких болезнях, как пневмония и менингит. Однако использование данных лекарственных препаратов без назначения врача может привести к уничтожению полезных бактерий, а также нарушить работу ЖКТ.