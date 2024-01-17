Врач: привыкшего к антибиотикам ребенка «спасти» уже нельзя
Прием антибиотиков детьми при обычной простуде является простым и быстрым способом лечения, однако это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, которые могут перерасти в хронические заболевания. Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о неверных способах приема данных лекарственных средств. По словам специалиста, привыкшего к антибиотикам ребенка уже «не спасти», так как они не будут действовать на организм. Об этом сообщает издание SM.News.
Антибиотики, бесспорно, являются большим прорывом в медицине, которые помогают при таких болезнях, как пневмония и менингит. Однако использование данных лекарственных препаратов без назначения врача может привести к уничтожению полезных бактерий, а также нарушить работу ЖКТ.
По словам врача, необходимо соблюдать все правила приема препаратов, которые были выписаны, так как неправильные действия могут привести к снижению иммунитета у ребенка. В случае, если лекарства применяются неправильно, вероятность избавиться от болезни снижается. Также этот факт может привести к сбою работы органов. В связи с этим, прием антибиотиков должен происходить по назначению специалиста. Не стоит использовать их при обычной простуде или иных вирусных инфекциях. Следует всегда помнить о вреде самолечения и обращаться к квалифицированным специалистам.