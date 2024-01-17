Психологи напомнили, что тотальный интернет-контроль разрушает доверие между родителем и ребенком

Родительские проверки телефона и переписок школьника - явление нередкое. Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн в беседе с изданием «Вести Подмосковья» отметила, что так делать не стоит, если хочется вырастить самостоятельного и уверенного в себе человека.

«Часто люди говорят, мол, мой ребенок мне постоянно врет, поэтому приходится контролировать. А результатов нет. Их и не будет, ведь взрослые теряют доверительную связь с ребенком», - поделилась специалист своим взглядом.

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По мнению психолога Гольдштейн, у ребят в ответ на тотальный контроль может возникать агрессия, злость и нежелание общаться с родителями. Если все, что бы школьник ни сказал, воспринимается с недоверием и упреками, то почему бы вообще не закрыться и не выбрать других людей для доверительных бесед? А ведь люди со стороны, которые кажутся ребенку или подростку понимающими и добрыми, могут оказаться далеко не положительными персонажами…

«Важнейшее правило в попытках оградить - всему научить. Следует объяснить, что нельзя выкладывать в сеть домашний адрес, передвижения, телефоны. Нужно разговаривать, разговаривать и еще раз разговаривать, уметь выслушать ребенка. Открытые доверительные отношения способствуют тому, что родители без контроля и слежки знают, какие программы и игры устанавливает чадо, с кем общается в соцсетях», - рассказала собеседница издания «Вести Подмосковья».

Основатель проекта «Школа без двоек» Владислав Ардан тоже согласен с таким мнением. Отслеживать историю браузера, например, нет смысла, так как современные дети прекрасно понимают, что такое режим инкогнито и как очистить историю посещений сайтов.

«А вот с историей переписок в соцсетях и мессенджерах немного другая ситуация. Дети редко удаляют их и там действительно можно почерпнуть многое о жизни ребенка. Однако возникает дилемма: в одних случаях это нарушение личных границ, а в других - вопрос безопасности. Родителю необходимо сформировать ядро личности ребенка, вложить ценности и научить управлять своей свободой, и тогда не будет необходимости читать переписки», - пояснил эксперт.

По его мнению, тотальный интернет-контроль приведет к тому, что ребенок никогда не освоит самостоятельность, всегда останется зависимым от мыслей окружающих либо превратится в того, кто постоянно совершает спонтанные действия без анализа последствий.

Психоаналитик, магистр педагогики, член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Андрей Кашкаров добавил, что желание установить интернет-контроль за ребенком связано, прежде всего, с беспокойством и неуверенностью.

«Подростков нередко подозревают в просмотре контента для взрослых, боятся, что на них окажут влияние некие деструктивные силы. Отчасти под последним опасением есть основание, но оно становится все более ничтожно, учитывая, что контент и коммуникации в соцсетях в значительной мере стали контролироваться правоохранителями», - отметил специалист.

По словам Кашкарова, взрослые обосновывают свои действия заботой, но кроме нее их порой беспокоят следующие причины: утрата контроля, доверия, влияния. Все это происходит не одномоментно, а имеет накопительный эффект. Школьник тоже много понимает и видит, интуитивно чувствует родительский страх в поведении и интонациях.